От цен на эти продукты глаза на лоб полезут: изменения начнутся после 1 января

Цены на целый ряд продуктов медленно поднимаются на протяжении последних месяцев. После 1 января ситуация не изменится. Товары станут еще дороже, несмотря на попытки властей не допустить «взрывов» на рынке.

В ценовую политику будут вмешиваться, только если рост составит 30% и более за два месяца. Поэтому питание будет обходиться россиянам дороже, чем раньше. Серьезные перемены затронут алкогольную, табачную продукцию, а также мясо — индейку, баранину и говядину.

«Помимо того, что по-прежнему есть проблемы с локализацией, у производителей и ретейлеров будет оставаться желание подзаработать и заодно отбить затраты на новое оборудование. Так что ожидать, что продуктовая инфляция вдруг окажется меньше 10%, все-таки не стоит», — отметил финансовый эксперт Алексей Кричевский в бедесе с порталом «Лайф».

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