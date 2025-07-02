От центра города до Финского залива: где в Петербурге приятно гулять у воды

Эти локации идеальны для пикников и неспешных прогулок.

Петербург — город воды, мостов и набережных, и именно прогулки у воды здесь превращаются в особое удовольствие.

Если хочется провести время на свежем воздухе, вдохновляясь видами Финского залива, Невы или уютных речных уголков, в городе есть несколько отличных мест, где можно расслабиться и насладиться атмосферой.

Расскажем про самые уютные прогулочные зоны у воды, которые точно стоит посетить.

Севкабель Порт — место с особым шармом



Это пространство на берегу Финского залива — одно из самых популярных у петербуржцев и гостей города. Здесь есть красивая набережная с видом на залив и яхты, а вокруг — множество кафе и ресторанов.

Летом тут проходят фестивали и концерты, так что скучать не придется. Атмосфера сочетает индустриальный стиль и комфорт — старые доки и современные пространства создают необычный микс, пишет Нева Тревел.

Главное — сюда стоит приходить не в самый пик, чтобы избежать толпы.

Деревянная набережная на Крестовском острове — для любителей природы и активного отдыха



Эта набережная полностью покрыта деревянным настилом — очень приятно ходить босиком или просто наслаждаться теплым деревом под ногами.

Здесь есть детская площадка, тренажеры для людей с ограниченными возможностями и волейбольные площадки, так что можно и детям, и взрослым найти занятие по душе.

Вид на залив и яхтенный мост просто чудесный — особенно на закате. Рядом расположен песчаный пляж, где можно устроить пикник или просто посидеть у воды.

Это место отлично подходит для тех, кто хочет совместить прогулку с активным отдыхом и природой.

Набережная реки Карповки — интерактив и развлечения для всей семьи



Если хочется не просто гулять, а еще и поиграть, то эта набережная — отличный выбор. Здесь много интерактивных объектов и развлечений, которые понравятся и детям, и взрослым.

Пространство оформлено с заботой о комфорте — есть места для отдыха, зеленые зоны и площадки для игр. Это не самый туристический уголок, поэтому здесь можно спокойно отдохнуть и насладиться городской природой.

Набережная Лейтенанта Шмидта — городской оазис у Невы



Если хочется прогуляться в центре, но при этом оказаться у воды, это одно из лучших мест. Здесь есть выделенная пешеходная зона, где можно спокойно пройтись, посидеть на скамейках или устроить культурный пикник.

С набережной открывается отличный вид на Неву, а вокруг — исторические здания и культурные объекты. Несмотря на центральное расположение, здесь сохраняется уютная атмосфера, особенно в будние дни.

Еще несколько интересных мест

Кроме этих четырех локаций, в Петербурге много других замечательных набережных.

Например, у Лахта Центра с современными зонами отдыха и велодорожками, Парк 300-летия с просторным пляжем и видом на залив, а также Дворцовая набережная, которая считается одной из самых красивых.

Так что собирайте друзей или семью, берите плед и термос с чаем и вперед на прогулку по уютным набережным Петербурга.

Здесь можно и вдохновиться красотой, и отдохнуть от городской суеты, и просто насладиться моментом на свежем воздухе.