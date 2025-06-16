Купчино петербургского раздора: битва за «Никольское» — что стоит за попыткой переименования муниципалитета №72

Название приглянулось властям, но жителям оно не пришлось по вкусу.

Уже несколько дней жители и депутаты 72-го округа во Фрунзенском районе спорят о названии муниципального образования. Выбрать новое имя депутаты предложили подписчикам группы во «ВКонтакте».

Что стоит за этой инициативой, почему она вызвала такой резонанс и кто продвигает название «Никольское»?

Новое имя для округа: инициатива муниципалитета

На прошлой неделе в группе МО № 72 предложили дать новое имя округу. Варианты наименований можно было оставлять в комментариях или передать устно.

«Дорогие жители, давайте дадим нашему муниципальному образованию официальное название, которое будет отражать историю, характер и дух округа № 72», — говорилось в сообщении муниципалитета.

Смена власти: от «Новостей Купчино» к косметологу

С прошлого года за муниципальным советом № 72 активно наблюдают жители и общественники. Последние пять лет муниципалитетом руководили создатель паблика «Новости Купчино» Павел Швец и его команда. В сентябре 2024 года выборы команда Швеца проиграла. Округ возглавила в прошлом косметолог Лилия Судьина.

Заседания совета перестали на регулярной основе транслировать в интернете, комментарии по горячим вопросам во «ВКонтакте» иногда удаляют или вовсе закрывают обсуждения.

Переименование как символ перемен: окончание прошлой эпохи

Переименование муниципалитета граждане, до этого активно принимавшие участие в его жизни, восприняли как безоговорочное окончание прошлой эпохи. Они высказались против затеи.

Несмотря на возмущения, администраторы группы отобрали 10 вариантов: «Ударник», «Рылеевский», «Московская слободка», «Романовский», «Южный полис», «Фарфоровский», «Пражский», «Софийский», «Международный» и «Никольский».

Последний вариант, когда запустили голосование, резко выбился в лидеры. Жители заметили среди голосовавших пользователей, которых можно было бы связать с госслужащими, позже в пабликах активистов появился скрин, якобы из чата для сотрудников женской консультации, — там просили отдать голос за «Никольское».

Боты из Турции: конкуренция в «накрутке»

Спустя два дня накрутку увидели и в самом муниципалитете, правда, голосовавшие боты, заявили муниципалы, пытались продвинуть другой вариант.

«Наш опрос атакован ботами, и происходит накрутка за вариант «Международный» от ботов из Турции, Украины, Узбекистана, Франции, Египта», — сообщили в группе муниципального совета.

Автор названия «Никольский»: жительница Ставропольского края?

Название «Никольский», как можно судить по комментариям во «ВКонтакте», предложила пользователь Анастасия Пашкова. Страница у нее закрыта, там указано, что она живет в Петербурге, однако в других соцсетях она публиковала фотографии в основном из Ставропольского края.

«Никольский» — исконно русское название с церковным происхождением?

Председатель молодежного совета муниципалитета Константин Нильский позже в комментариях объяснил: Никольский — исконно русская фамилия с церковным происхождением, связанная с Николаем Чудотворцем.

Кроме того, на территории муниципалитета в 2018 году построили церковь — храм священномученика Николая, пресвитера Кронштадтского. В беседе с «Фонтанкой» его настоятель отметил, что к храму вероятное название МО отношения не имеет и с ним его не обсуждали.

Муниципалитет: решение еще не принято

В самом муниципалитете утверждают, что решение еще не принято и теперь его будут обсуждать с Топонимической комиссией и депутатами.

«Мы эту процедуру специально разделили на этапы, это можно проследить по нашей группе. Одним из этапов был сбор предложений. Нам поступило порядка 50 разных названий. На рабочей группе мы отобрали самые подходящие для муниципального образования. Голосование шло, пока его не сломали. Там появились какие-то турки, египтяне, и мы удалили пост, но не само голосование», — сказал замглавы муниципалитета Максим Воронин.

По словам Воронина, более детальное изучение привязки названия к топонимике места будет вестись сейчас.

Николаевские погосты и железная дорога

«Что касается Никольского, в моем понимании, речь идет про Николаевские погосты (вероятно, про Никольские. — Прим. ред.), про Николаевскую железную дорогу, это было бы исторически, поэтому я полагаю, что отсюда этот вариант», — добавил он.

По словам Воронина, к бюджетникам муниципальный совет за помощью не обращался.

Историк опровергает: связи с «Никольским» у территории нет

Краевед Леонид Харитонов, автор книг про Купчино, впрочем, утверждает, что никакой исторической связи с названием «Никольское» у территории муниципалитета № 72 нет.

Поселок Николаевский находился на территории нынешнего Волковского муниципалитета.

«Единственное, что подходит — это Никольский погост, который был здесь и еще на территории половины современного Петербурга во времена Новгородской Руси. Погост был вокруг церкви, которая находилась в нынешнем Колпино», — добавляет историк.

По его мнению, называть в честь православного святого округ не очень корректно — в округе живут люди разных конфессий. — Историческая связь названия под вопросом.

«Александровский» как пример: прецедент уже был

Во Фрунзенском районе в 2020 году уже переименовывали муниципалитет — соседний 75-й округ стал «Александровским». Переименование утверждали в Законодательном собрании.

В пояснительной записке к проекту закона было сказано, что имя связано с 800-летием «со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра Невского».

«С именем князя Александра Невского связана вся история муниципального округа № 75. В 1702 году в ходе Северной войны эта территория, ранее захваченная Швецией, вновь вошла в состав России и в 1711 году была передана строящемуся Александро-Невскому монастырю», — утверждали муниципалы.

Ситуация с переименованием муниципалитета № 72 в Купчино продолжает оставаться напряженной.

Обвинения в накрутке голосов, сомнительная историческая связь с названием «Никольское» и недовольство жителей — все это ставит под вопрос целесообразность и легитимность этой инициативы.