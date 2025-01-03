От деревянной избушки до Кунсткамеры: четыре самых старых здания Петербурга

Исторический архитектурный ансамбль Санкт-Петербурга включает в себя множество построек, созданных в разное время, каждая из которых несет свою собственную значимость и неповторимую атмосферу. Расскажем о четырех самых известных и древних зданиях, обязательных для посещения туристами.

Летний дворец

Летний дворец Петра I – одна из первых построек Санкт-Петербурга, созданная в 1710-1714 годах. Построенный в стиле Петровского барокко, летний дворец использовался исключительно в теплое время года. Архитектурный облик резиденции дополняется 29 барельефами, иллюстрирующих события Северной войны. Резиденция Петра I имеет два этажа и четырнадцать комнат, а также две кухни.

Домик Петра I

Самая первая постройка Санкт-Петербурга – домик Петра I, был возведен в 1703 году. Это маленький деревянный домик, созданный из сосновых бревен, внешне напоминает традиционную русская изба. Домик Петра I находится неподалеку от Троицкой площади и был сооруженным солдатами-плотниками в течение нескольких дней. Домик представляет собой простой и функциональный жилой объект. В нем почти отсутствует декор.

Меншиковский дворец

Меншиковский дворец – первый каменный объект Санкт-Петербурга, построенный в 1710-1714 годах. Здание было резиденцией Александра Даниловича Меншикова, первого губернатора Санкт-Петербурга. Дворец строился в стиле Петровского барокко. Однако в 1727 году Меншиков был арестован и сослан за казнокрадство, что привело к изменению статуса дворца. Теперь это одно из зданий Эрмитажа,

Кунсткамера

Строительство Кунсткамера началось в 1716 году, но завершить его полностью удалось только в 1733 году. Архитектурная структура Кунсткамера включает два корпуса, соединенные барочной многоярусной башней. Здание создано в стиле барокко. В экспозиции музея сейчас представлены редкие экземпляры искусства, науки и этнографических исследований, что делает его ценным культурным объектом Санкт-Петербурга.