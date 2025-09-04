Городовой / Город / Чеджу, сакура и дворцы Чосон: зачем петербуржцы едут в Южную Корею и сколько это стоит
Чеджу, сакура и дворцы Чосон: зачем петербуржцы едут в Южную Корею и сколько это стоит

Опубликовано: 4 сентября 2025 17:31
Южная Корея
Чеджу, сакура и дворцы Чосон: зачем петербуржцы едут в Южную Корею и сколько это стоит
globallookpress/Edgar Breshchanov

Южная Корея, когда-то направление для узкого круга ценителей азиатской культуры, набирает популярность среди петербуржцев, демонстрируя ежегодный рост спроса на 30-35%.

По данным Национальной организации туризма Кореи, с января по июнь 2025 года страну посетили более 110 тысяч россиян, что значительно превышает показатели аналогичного периода 2024 года (свыше 91 тысячи).

Стоимость путешествия

Стоимость туров из Петербурга в Южную Корею на 7 ночей с перелетом варьируется.

"ДП" сообщает, что поездка в Сеул обойдется от 193,1 тысячи рублей, а в Пусан — от 333,1 тысячи рублей.

Привлекательность Кореи

Туристов привлекают дворцы династии Чосон (Кенбоккун, Чхандоккун), буддийские храмы и современная жизнь: гастрономия, модные районы Сеула с их косметикой и технологиями.

Особое место занимают природные красоты: остров Чеджу, горы Сораксан и парки с сакурой.

Автор:
Ксения Пронина
Город
