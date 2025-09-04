Чеджу, сакура и дворцы Чосон: зачем петербуржцы едут в Южную Корею и сколько это стоит

По данным Национальной организации туризма Кореи, с января по июнь 2025 года страну посетили более 110 тысяч россиян, что значительно превышает показатели аналогичного периода 2024 года (свыше 91 тысячи).
Стоимость путешествия
Стоимость туров из Петербурга в Южную Корею на 7 ночей с перелетом варьируется.
"ДП" сообщает, что поездка в Сеул обойдется от 193,1 тысячи рублей, а в Пусан — от 333,1 тысячи рублей.
Привлекательность Кореи
Туристов привлекают дворцы династии Чосон (Кенбоккун, Чхандоккун), буддийские храмы и современная жизнь: гастрономия, модные районы Сеула с их косметикой и технологиями.
Особое место занимают природные красоты: остров Чеджу, горы Сораксан и парки с сакурой.