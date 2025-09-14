Городовой / Общество / От Фагота до Бегемота: кем на самом деле была свита Воланда из «Мастера и Маргариты»
От Фагота до Бегемота: кем на самом деле была свита Воланда из «Мастера и Маргариты»

Опубликовано: 14 сентября 2025 15:33
Свита Воланда
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2024)

Булгаков брал за основу многих литературных и мифических героев.

В «Мастере и Маргарите» Булгаков вывел демонов, которые действуют не как соблазнители, а как инструмент возмездия. Каждый из них — не просто слуга Воланда, а символ.

Азазелло — падший ангел из Ветхого Завета, демон пустыни и убийца. В романе выполняет «грязную работу»: карает, устраняет, приносит смерть.

Именно он вручает Маргарите волшебный крем, возвращающий ей молодость и красоту, — перекличка с библейским сюжетом, где Азазель учил женщин «украшать себя».

Бегемот — кот-шут и демон чревоугодия. Вдохновлён образом из апокрифов и «Книги Еноха», где Бегемот — чудовище хаоса.

У Булгакова он превращён в фарс: пьёт, стреляет, поджигает и блистает абсурдными репликами. За комизмом скрыта функция трикстера — он высмеивает пошлость и человеческую жадность.

Коровьев-Фагот — загадочный спутник Воланда, бывший регент, переводчик, насмешник. Его прототип связывают с рыцарем-вампиром из «Упыря» Алексея Толстого.

В финале он сбрасывает маску клоуна и обретает свой истинный облик — мрачного рыцаря, наказанного за неудачную шутку о свете и тьме.

Свита Воланда не соблазняет, а обнажает пороки общества. Через них Булгаков показывает, что хаос и зло могут быть частью высшей справедливости.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
