Где Петр I ел щи, читал газеты и предсказывал наводнения: тайны Летнего дворца в Петербурге

Именно в этом доме создавалась история Петербурга.

Петербург в начале XVIII века только начинал строиться, а посреди этой суеты уже стоял небольшой, но очень уютный дом.

Это Летний дворец Петра I — настоящая жемчужина, одна из первых капитальных построек новой столицы, хранящая в себе дух самого императора.

От Шведской мызы до Царской резиденции

Построенный всего за два года, в 1711-1712 годах, этот дворец стал любимой летней резиденцией Петра Великого и его семьи. За проектом стоял Доменико Трезини.

Интересно, что дворец возвели не на пустом месте, а прямо там, где раньше стояла мыза шведского ротмистра фон Канау.

Фасад и удивительные находки

Фасад дворца — это не просто украшение. Это целая история, рассказанная в камне. Барельефы на мифологические сюжеты прославляют великие победы России над Швецией.

Одна из самых захватывающих страниц в истории дворца открылась во время реставраций. Археологи обнаружили следы небольшой гавани. Она вплотную подходила к крыльцу дворца, там, где сейчас площадка за балюстрадой.

Нашлись даже старинные кольца, чтобы крепить к ним галеру Петра. Сам император называл это место «гаванцем».

Эти раскопки подарили историкам невероятную коллекцию из более чем 1000 артефактов XVIII века.

Личные покои императора

Первый этаж был полностью отдан Петру I. Здесь были приемные, секретарская, спальня, рабочий кабинет, столовая и даже собственная «поварня».

Проходя по этим комнатам, словно переносишься в начало XVIII столетия: тканевые обои, роскошная голландская плитка, дубовые паркетные полы и уникальная мебель той эпохи.

Особая гордость – дубовые двери во Второй приемной, которые дошли до нас прямиком из петровских времен.

В кабинете Петра, который обогревался изразцовой печью, император начинал работать с пяти утра. Он принимал прошения, писал письма, читал голландские газеты.

Здесь же можно увидеть оригинальное бюро XVIII века, инкрустированное перламутром и черепашьим панцирем.

Метеоцентр и Канализация XVIII Века

В одном из кабинетов хранится настоящая техническая диковинка — ветровой прибор.

Выполненный в Дрездене в 1714 году, этот чудо-механизм соединен с флюгером на крыше и показывает силу, скорость и направление ветра.

Рама прибора украшена мифологическими персонажами (Нептун, Эол) и морскими коронами. Он не просто показывает время, но и был жизненно важен для Петербурга.

Если Петр видел на приборе сильный юго-западный ветер и цифру выше 20, он немедленно приказывал сигнализировать тремя пушечными выстрелами из Петропавловской крепости.

Также в это время вывешивали флаги на Адмиралтействе днем и зажигали фонари ночью — это означало угрозу наводнения.

А еще Летний дворец был оборудован первой в Петербурге системой канализации.

В то время как в европейских столицах люди справляли нужду где придется, в дворце Петра уже была «Нужная комната» (так он называл туалет) с проточной системой.

Дом омывался водой с трех сторон, а течение Фонтанки помогало промывать систему. Кроме того, во дворце было центральное водяное отопление — по тем временам это была просто фантастика.

Уютный Мир Императрицы и Детей: Второй Этаж

Второй этаж предназначался для супруги Петра, Екатерины (урожденной Марты Скавронской), и их детей. В спальне императрицы хранится удивительное зеркало в резной дубовой раме.

Говорят, что эту раму для своей жены вырезал сам император. Пётр был не только великим правителем, но и искусным мастером на все руки.

Зеленый кабинет редкостей: колыбель Кунсткамеры

Самый красивый кабинет на втором этаже — это Зеленый кабинет редкостей. Его стены украшены неглубокими застекленными шкафами. Стекло здесь особенное, его называют «лунным».

В этих шкафах Петр хранил свои многочисленные диковинки и коллекции. Именно содержимое этого кабинета стало первой коллекцией, положившей начало знаменитой Кунсткамере.

Долгая жизнь Дворца-музея

После смерти Петра I его любимый летний дом был, к сожалению, заброшен. А при Павле I все вещи императора даже перевезли в Михайловский замок.

Но сын Павла, Александр I, вернул все на свои места и объявил Летний дворец музеем Петра. Так это историческое здание, одно из первых, сохранившихся с момента основания Петербурга, получило новую жизнь.

Летний дворец Петра I открыт для посетителей только в теплое время года. Если планируете поездку в Петербург, то обязательно посетите его.