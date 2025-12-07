Городовой / Город / От капель к хлопьям: в Петербурге дождь превратится в мокрый снег
От капель к хлопьям: в Петербурге дождь превратится в мокрый снег

Опубликовано: 7 декабря 2025 18:12
Воздух прогреется до +2…+4 градусов.

В это воскресенье, 7 декабря, в Петербурге ожидаются осадки: сначала пойдёт дождь, который позже сменится мокрым снегом. Сведения о погодных изменениях сообщил Михаил Леус, главный специалист центра прогнозов «Фобос». В город зайдёт циклон, идущий с запада Скандинавии, который принесёт с собой ухудшение метеоусловий.

Днём в Санкт-Петербурге температура воздуха будет варьироваться от +2 до +4 градусов, а в пределах Ленинградской области возможны колебания от -1 до +4. Ожидается умеренный юго-восточный ветер, его скорость составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление сохранится высоким — 765 миллиметров ртутного столба, что превышает обычный уровень для данного времени года.

В начале следующей недели синоптики вновь прогнозируют осадки: выпадет снег и мокрый снег, на дорогах вероятна гололедица. Прохладная погода сохранится в течение дня и ночью — столбик термометра не превысит отметок от -1 до +1 градуса.

Юлия Аликова
