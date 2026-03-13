От карты к смартфону: новая мобильная «фишка» Единой карты петербуржца

Для жителей Санкт-Петербурга Единую карту петербуржца обновили новой функцией. Владельцы ЕКП теперь имеют возможность активировать специальный тариф мобильной связи, сообщили в пресс-службе мэрии.
Введение тарифа стало итогом углубленного сотрудничества и меры по улучшению обслуживания граждан, отметил глава Комитета по экономической политике Алексей Зырянов.
Стоимость абонентского платежа — 300 рублей ежемесячно, она останется неизменной до конца 2026 года. Подключение осуществляется бесплатно.
Пакет включает большой объем минут и безлимитный интернет. На дисплее телефона появится название сети ЕКП, а SIM-карту выдадут в фирменной упаковке.
Оформление тарифа доступно с доставкой домой. Текущим пользователям потребуется новый номер. Тем, кто переходит от другого оператора, предлагают перенос существующего номера.