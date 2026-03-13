От карты к смартфону: новая мобильная «фишка» Единой карты петербуржца
Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
От карты к смартфону: новая мобильная «фишка» Единой карты петербуржца

Опубликовано: 13 марта 2026 15:00
 Проверено редакцией
Абонентская плата составляет 300 рублей в месяц и не изменится до конца 2026 года.

Для жителей Санкт-Петербурга Единую карту петербуржца обновили новой функцией. Владельцы ЕКП теперь имеют возможность активировать специальный тариф мобильной связи, сообщили в пресс-службе мэрии.

Введение тарифа стало итогом углубленного сотрудничества и меры по улучшению обслуживания граждан, отметил глава Комитета по экономической политике Алексей Зырянов.

Стоимость абонентского платежа — 300 рублей ежемесячно, она останется неизменной до конца 2026 года. Подключение осуществляется бесплатно.

Пакет включает большой объем минут и безлимитный интернет. На дисплее телефона появится название сети ЕКП, а SIM-карту выдадут в фирменной упаковке.

Оформление тарифа доступно с доставкой домой. Текущим пользователям потребуется новый номер. Тем, кто переходит от другого оператора, предлагают перенос существующего номера.

Юлия Аликова
