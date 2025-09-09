От Менделеева до современных технологий: удивительный путь СПбПУ

Санкт-Петербургский политехнический университет прошёл длинный путь — от небольшого технического института до мощного научно-образовательного центра.

В конце XIX века в России назрела необходимость создания крупного технического вуза.

В 1899 году по инициативе министра финансов Сергеи Витте, его заместителя Ковалевского и ученого Дмитрия Менделеева, был основан Санкт-Петербургский политехнический институт.

Для строительства выбран земельный участок в районе Сосновки, за пределами города, пишет Фундаментальная библиотека.

Конструкция и оснащение

Строительство началось в 1900 году и длилось около пяти лет. Ученые и инженеры стремились применить лучшие технологии того времени.

Для инвентаря и материалов использовали российские заводы, но при необходимости обращались к зарубежным поставщикам.

Для удобства доставки был построен отдельный железнодорожный путь, который позволял быстро привозить строительные материалы.

Институт получился как бы своеобразным небольшим городом — с системой водоснабжения, паровым отоплением, собственной электростанцией и даже газовым заводом, пишет Гуманитарный институт.

В зданиях продумали обычное естественное освещение и подобную вентиляцию — сделано все так, чтобы студентам и преподавателям было комфортно.

Запуск и первые факультеты

1 октября 1902 года состоялось всемирное открытие института. В первые годы здесь работало четыре основных факультета: экономический, кораблестроительный, электромеханический и металлургический.

Учиться сюда приехали лучшие выпускники гимназий, многие из которых были обладателями титулов медалей.

В 1907–1910 годах количество факультетов расширилось, включая инженерно-строительный, химический и механический. В 1910 году институт получил имя императора Петра Великого.

Вклад в авиацию и автомобильную отрасль

Политехнический институт стал одним из пионеров в подготовке специалистов в области авиации и воздухоплавания. Уже в 1909 году здесь открыли курсы для студентов и военных.

В 1911 году появилась первая высшая автомобильная школа России — решающий шаг для развития страны в новых технических направлениях.

Институт во время войны

Первая мировая война 1914 года серьезно определила работу вуза. Большинство студентов и преподавателей ремонтировали авиационные двигатели, принимали больных.

Во время Гражданской войны работы продолжались, несмотря на трудности.

В годы Второй мировой войны институт вновь был переоборудован под госпиталь. Многие студенты и преподаватели ушли на фронт, часть была эвакуирована в другие города, где возобновили обучение.

Развитие в советское время

После войны институт восстановился и активно развивался. В 1960-е годы построены новые корпуса и лаборатории, созданы научно-технические центры.

Политехники участвовали в подготовке первого полета человека в космос, разработке оборудования для спутников и систем управления.

Современный университет

Сегодня Санкт-Петербургский политехнический университет — один из ведущих технических вузов России.

Здесь учатся более 33 тысяч студентов, работают сотни профессоров и академиков, пишет edurussia.ru.

В составе университета 12 институтов, научно-исследовательские центры, филиал в Сосновом Бору, спортивные и технологические комплексы.

Образовательные программы охватывают все уровни — от среднего образования до аспирантуры. Кампус университета — это настоящий город в городе с зеленым парком, построенный более ста лет назад.

Музеи и историческая память

В университете есть несколько музеев, отражающих его долгую историю и достижения.

Первый ректор князь Гагарин был выдающимся изобретателем, а его разработанные приборы до сих пор используются в лабораториях.