От Ладоги до Витебского: рейтинг загруженности петербургских вокзалов

Около 5,1 млн человек воспользовались услугами вокзалов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Октябрьской железной дороге, предоставив данные за январь–февраль 2026 года.
Самым популярным оказался пригородный транспорт — им воспользовались свыше 3,6 млн пассажиров. Более 1,5 млн человек выбрали поезда дальнего следования.
По пассажиропотоку в январе лидирует Московский вокзал с 1,7 млн человек. На втором месте Балтийский вокзал (1,3 млн), на третьем — Финляндский (1,1 млн).
Витебский вокзал обслужил 695 тыс. пассажиров, Ладожский — 344 тыс.
Ранее сообщалось, что «Ласточки» перевезли более 32 тысяч пассажиров между Петербургом и Сортавалой.