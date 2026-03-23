От Ладоги до Витебского: рейтинг загруженности петербургских вокзалов
От Ладоги до Витебского: рейтинг загруженности петербургских вокзалов

Опубликовано: 23 марта 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Лидером по пассажиропотоку за январь стал Московский вокзал.

Около 5,1 млн человек воспользовались услугами вокзалов Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в Октябрьской железной дороге, предоставив данные за январь–февраль 2026 года.

Самым популярным оказался пригородный транспорт — им воспользовались свыше 3,6 млн пассажиров. Более 1,5 млн человек выбрали поезда дальнего следования.

По пассажиропотоку в январе лидирует Московский вокзал с 1,7 млн человек. На втором месте Балтийский вокзал (1,3 млн), на третьем — Финляндский (1,1 млн).

Витебский вокзал обслужил 695 тыс. пассажиров, Ладожский — 344 тыс.

Ранее сообщалось, что «Ласточки» перевезли более 32 тысяч пассажиров между Петербургом и Сортавалой.

Юлия Аликова
