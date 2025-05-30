От неприступной крепости до лаборатории: как строилась оборона Петербурга

Кронштадт называют «островом фортов» и это не просто красивая метафора. Здесь действительно сосредоточена уникальная система морских крепостей, которые на протяжении более двухсот лет защищали северную столицу России от врагов с моря. Эти стены хранят истории инженерного гения и военной стратегии, которые до сих пор вызывают восхищение.

Кроншлот и Петр I

История петербургских фортов берет начало в начале XVIII века, когда Петр Великий задумался, как защитить только что основанный город от шведов. В 1703 году он обратил внимание на остров Котлин, расположенный всего в 30 километрах от устья Невы. Это место было стратегически важным — через него проходили главные морские пути к Петербургу, передает Петербург Центр.

Зимой 1703–1704 годов на мелководье у острова построили искусственный остров и возвели на нем первую крепость — форт «Кроншлот». Его проектировал знаменитый архитектор Доменико Трезини. Форт представлял собой трехъярусную деревянную башню с толстыми стенами и пушками. Уже весной 1704 года крепость была готова и сразу же доказала свою силу, отбив атаку шведской эскадры из 13 кораблей.

Развитие оборонительной системы

Понимая, что одной крепости мало, Петр I начал строить целую цепь фортификационных сооружений вокруг Кронштадта. В XVIII и XIX веках появилось около 19 фортов, большинство из которых возводились на искусственных островах. Эти форты оснащались мощной артиллерией и считались практически неприступными.

Каждый из них имел свою роль: одни охраняли морские подходы, другие — торговые гавани. Например, форт «Святой Александр» и Цитадель (позже названная в честь Петра I) защищали разные направления. В 1723 году сам Петр заложил город Кронштадт, который стал базой Балтийского флота.

Знаковые форты и их судьбы

Форт «Император Павел I» — построен в начале XIX века, стал самым большим и мощным для своего времени. Его стены облицевали гранитом, а в мирное время он служил складом мин и торпед. В 1923 году на складе произошел мощный взрыв, когда пьяные матросы подожгли тротил, что разрушило часть укреплений и повредило суда в заливе.

Форт «Император Александр I», или «Чумной форт», построенный в 1845 году, изначально был мощным артиллерийским укреплением. Однако к концу XIX века он потерял военное значение и стал бактериологической лабораторией, где боролись с опасными инфекциями. Здесь даже была кремационная печь, а несколько врачей погибли от заражения, что и дало форту его мрачное прозвище.

Форт «Риф» — известен тем, что на его стенах испытывали новый строительный материал — портландцемент. Кроме того, он участвовал в революционных событиях начала XX века.

Даже в XX веке форты сохраняли свою значимость. Во время Первой и Второй мировых войн они использовались для обороны и базирования флота. К примеру, в форте «Кроншлот» в годы Великой Отечественной войны размещались штаб и дозорные подразделения.

Сегодня многие форты заброшены и разрушаются, но часть из них открыта для туристов. Посещение этих крепостей — как путешествие во времени, где можно увидеть, как строились и работали эти грандиозные сооружения, понять, как менялись военные технологии и насколько продуманной была оборона Петербурга.