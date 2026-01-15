От нитратов курицу в уксусе вымачивать перестал: нашел особый рецепт, высасывает все антибиотики

В интернете часто советуют вымачивать курицу в уксусном или солёном растворе, чтобы избавиться от нитратов и антибиотиков. Однако, как объяснил шеф-повар Олег Ольхов, это распространённое заблуждение. Нитраты таким способом из мяса не удалить.
На самом деле, вымачивание в рассоле работает как маринад. Кислая или солёная среда меняет структуру белков, размягчая волокна, благодаря чему готовое мясо становится более сочным и нежным.
Дополнительный плюс — курица уже просолится изнутри, и при дальнейшем приготовлении добавлять соль можно в меньшем количестве или не добавлять вовсе.
Таким образом, вымачивание курицы перед готовкой действительно полезно, но не для «очистки», а для улучшения вкуса и текстуры блюда.