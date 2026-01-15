Городовой / Полезное / От нитратов курицу в уксусе вымачивать перестал: нашел особый рецепт, высасывает все антибиотики
От нитратов курицу в уксусе вымачивать перестал: нашел особый рецепт, высасывает все антибиотики

Опубликовано: 15 января 2026 11:15
 Проверено редакцией
Не читайте лайфхаков по утрам.

В интернете часто советуют вымачивать курицу в уксусном или солёном растворе, чтобы избавиться от нитратов и антибиотиков. Однако, как объяснил шеф-повар Олег Ольхов, это распространённое заблуждение. Нитраты таким способом из мяса не удалить.

На самом деле, вымачивание в рассоле работает как маринад. Кислая или солёная среда меняет структуру белков, размягчая волокна, благодаря чему готовое мясо становится более сочным и нежным.

Дополнительный плюс — курица уже просолится изнутри, и при дальнейшем приготовлении добавлять соль можно в меньшем количестве или не добавлять вовсе.

Таким образом, вымачивание курицы перед готовкой действительно полезно, но не для «очистки», а для улучшения вкуса и текстуры блюда.

Автор:
Игорь Мустафин
