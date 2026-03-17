От Новознаменки до Невы: как Петербург укрепляет защиту от паводка

Весной 2026 года перечень проверенных сооружений был расширен.

В Санкт-Петербурге завершили плановую подготовку гидротехнических сооружений (ГТС) к пропуску весеннего таяния снега.

Город обеспечивает бесперебойную работу свыше 150 объектов ГТС, находящихся в муниципальной собственности, сообщил губернатор Александр Беглов.

Весной 2026 года список проверенных объектов расширили. В него добавились два новых сооружения — плотина в парке Новознаменка и водопропускное сооружение на ручье «Ржавая канава».

Основные цели проверок

Как отметил Беглов, ключевой задачей в период паводков остается защита прилегающих к водоемам районов от затоплений. Петербург провел всестороннее обследование городских ГТС.

Особый акцент сделали на критически важных объектах, которые гарантируют надежный сток паводковых вод, минимизируют риски подтоплений и ЧС.

Это плотины на реках Стрелка и Дудергофка, гидроузлы на Большой Охте, а также сооружения на Пулковском, Кузьминском и Ижорском водохранилищах.

Результаты обследований

Инженеры оценили техническое состояние конструкций, следили за уровнями воды в допустимых пределах.

Особо тщательно проверили электронику и механизмы для управления плотинными затворами — они отвечают за регулировку пропуска воды во время половодья. Все ГТС, включая ключевые, работают стабильно и готовы к безопасному пропуску вод.

Профилактика на ключевых объектах

На плотинах с подвижными затворами (озеро Сестрорецкий Разлив, Ижорское и Охтинское водохранилища) провели не только диагностику, но и обслуживание. Убрали снег и лед, смазали подъемные узлы, прочистили коллекторы и водосбросы.

В 2025 году капитально обновили железобетонный лоток на Деривационном канале. Идет подготовка к ремонту в 2026 году отводящего сооружения реки Старожиловки в Большое Суздальское озеро.

Также на этот год запланированы капремонты Плотины Гаусмана и Павловского водовода.