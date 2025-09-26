Вырубить наследие: Петербург прощается с парком, который «родился» в пандемию

Парк «Заросли» на берегу Малой Невы, созданный энтузиастами в разгар пандемии, внесен в реестр объектов культурного наследия.
8 тысяч деревьев под топор
Как пишет 78.ru, несмотря на статус ОКН, 21 сентября в Смольном выдали разрешение на вырубку парка.
Проект предусматривает строительство набережной Макарова, что приведет к потере «8 тыс. деревьев».
От дикой зелени к общественному пространству
Парк «Заросли» не имеет официального статуса, но стал любимым местом жителей Васильевского острова.
В свое время, энтузиасты вывезли отсюда более тонны мусора, установили указатели, смастерили скамейки и даже разработали собственную концепцию парка.