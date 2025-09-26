Городовой / Город / Вырубить наследие: Петербург прощается с парком, который «родился» в пандемию
Вырубить наследие: Петербург прощается с парком, который «родился» в пандемию

Опубликовано: 26 сентября 2025 16:30
парк Заросли
Вырубить наследие: Петербург прощается с парком, который «родился» в пандемию
globallookpress/Oksana Korol

В то время как «Заросли» получают защиту как культурное наследие, будущее этого уникального природного уголка в центре города остается неопределенным.

Парк «Заросли» на берегу Малой Невы, созданный энтузиастами в разгар пандемии, внесен в реестр объектов культурного наследия.

8 тысяч деревьев под топор

Как пишет 78.ru, несмотря на статус ОКН, 21 сентября в Смольном выдали разрешение на вырубку парка.

Проект предусматривает строительство набережной Макарова, что приведет к потере «8 тыс. деревьев».

От дикой зелени к общественному пространству

Парк «Заросли» не имеет официального статуса, но стал любимым местом жителей Васильевского острова.

В свое время, энтузиасты вывезли отсюда более тонны мусора, установили указатели, смастерили скамейки и даже разработали собственную концепцию парка.

Автор:
Ксения Пронина
Город
