Генеалогия, классика и поиск индивидуальности: почему родители выбирают старые русские имена

Современные родители все чаще обращают внимание на имена, несущие в себе глубокий смысл и связь с историей народа.
Древнерусские и церковные имена, когда-то незаслуженно забытые, вновь обретают популярность, становясь выбором тех, кто стремится подчеркнуть национальную идентичность и уникальность своих детей.
Мужские имена: сила, мир и духовность
Как пишет пресс-служба Министерства соцразвития, среди мужских имен набирают популярность те, что несут позитивную энергетику и глубокий смысл.
Святослав («святая слава»), Добромир («добрый мир»), Радимир («радующий мир») — эти имена не только красиво звучат, но и обладают особой силой.
Церковные имена, такие как Феодосий («Богом данный»), Никодим («побеждающий народ») и Елисей («спасение Божие»), выбирают семьи, стремящиеся подчеркнуть духовные ценности.
Женские имена: мелодичность и пожелания счастья
Женские древнерусские имена также переживают ренессанс.
Любава (от «любовь»), Млада («молодая»), Добромила («добрая и милая») — эти имена отличаются мелодичностью и несут в себе пожелания благополучия.
Церковные имена, такие как Серафима («пламенная») и Пелагея («морская»), привлекают своей редкостью и красивым звучанием.
Историческое наследие и литературные герои
Возвращение некоторых имен связано с интересом к российской истории и литературе.
Аглая («сияющая»), имя одной из героинь Достоевского, сегодня звучит свежо. Гликерия («сладкая») привлекает необычностью. Демьян, Лукьян, Трофим — эти имена, имеющие народные корни, становятся популярными среди ценителей традиций.
Список возвращающихся имен:
- Мужские: Святослав, Добромир, Радимир, Феодосий, Никодим, Елисей, Демьян, Лукьян, Трофим, Тихон, Макар, Елизар.
- Женские: Любава, Млада, Добромила, Серафима, Пелагея, Аглая, Гликерия, Ефросинья, Фекла, Акулина, Устинья, Меланья.
Причины возрождения: индивидуальность, генеалогия и культура
Социологи выделяют несколько факторов, способствующих этому тренду. Во-первых, это стремление к индивидуальности: редкое имя помогает ребенку выделиться.
Во-вторых, возросший интерес к генеалогии побуждает родителей искать имена среди предков. Важную роль играет и культурный фактор: интерес к русской классике и православию естественным образом влияет на выбор имен.
Непривычное звучит как новое
Интересно, что многие забытые имена воспринимаются современниками как совершенно новые.
Мирон, Макар, Тихон звучат непривычно, но именно эта свежесть и привлекает.
Имена Устинья, Меланья, Акулина, некогда обычные, сегодня воспринимаются как экзотические, подчеркивая парадокс времени и делая выбор родителей оригинальным.