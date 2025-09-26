Генеалогия, классика и поиск индивидуальности: почему родители выбирают старые русские имена

Многим кажется, что эти имена звучат экзотично.

Современные родители все чаще обращают внимание на имена, несущие в себе глубокий смысл и связь с историей народа.

Древнерусские и церковные имена, когда-то незаслуженно забытые, вновь обретают популярность, становясь выбором тех, кто стремится подчеркнуть национальную идентичность и уникальность своих детей.

Мужские имена: сила, мир и духовность

Как пишет пресс-служба Министерства соцразвития, среди мужских имен набирают популярность те, что несут позитивную энергетику и глубокий смысл.

Святослав («святая слава»), Добромир («добрый мир»), Радимир («радующий мир») — эти имена не только красиво звучат, но и обладают особой силой.

Церковные имена, такие как Феодосий («Богом данный»), Никодим («побеждающий народ») и Елисей («спасение Божие»), выбирают семьи, стремящиеся подчеркнуть духовные ценности.

Женские имена: мелодичность и пожелания счастья

Женские древнерусские имена также переживают ренессанс.

Любава (от «любовь»), Млада («молодая»), Добромила («добрая и милая») — эти имена отличаются мелодичностью и несут в себе пожелания благополучия.

Церковные имена, такие как Серафима («пламенная») и Пелагея («морская»), привлекают своей редкостью и красивым звучанием.

Историческое наследие и литературные герои

Возвращение некоторых имен связано с интересом к российской истории и литературе.

Аглая («сияющая»), имя одной из героинь Достоевского, сегодня звучит свежо. Гликерия («сладкая») привлекает необычностью. Демьян, Лукьян, Трофим — эти имена, имеющие народные корни, становятся популярными среди ценителей традиций.

Список возвращающихся имен:

Мужские: Святослав, Добромир, Радимир, Феодосий, Никодим, Елисей, Демьян, Лукьян, Трофим, Тихон, Макар, Елизар.

Женские: Любава, Млада, Добромила, Серафима, Пелагея, Аглая, Гликерия, Ефросинья, Фекла, Акулина, Устинья, Меланья.

Причины возрождения: индивидуальность, генеалогия и культура

Социологи выделяют несколько факторов, способствующих этому тренду. Во-первых, это стремление к индивидуальности: редкое имя помогает ребенку выделиться.

Во-вторых, возросший интерес к генеалогии побуждает родителей искать имена среди предков. Важную роль играет и культурный фактор: интерес к русской классике и православию естественным образом влияет на выбор имен.

Непривычное звучит как новое

Интересно, что многие забытые имена воспринимаются современниками как совершенно новые.

Мирон, Макар, Тихон звучат непривычно, но именно эта свежесть и привлекает.

Имена Устинья, Меланья, Акулина, некогда обычные, сегодня воспринимаются как экзотические, подчеркивая парадокс времени и делая выбор родителей оригинальным.