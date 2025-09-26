Городовой / Общество / Генеалогия, классика и поиск индивидуальности: почему родители выбирают старые русские имена
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Генеалогия, классика и поиск индивидуальности: почему родители выбирают старые русские имена

Опубликовано: 26 сентября 2025 13:30
имена
Генеалогия, классика и поиск индивидуальности: почему родители выбирают старые русские имена
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Многим кажется, что эти имена звучат экзотично.

Современные родители все чаще обращают внимание на имена, несущие в себе глубокий смысл и связь с историей народа.

Древнерусские и церковные имена, когда-то незаслуженно забытые, вновь обретают популярность, становясь выбором тех, кто стремится подчеркнуть национальную идентичность и уникальность своих детей.

Мужские имена: сила, мир и духовность

Как пишет пресс-служба Министерства соцразвития, среди мужских имен набирают популярность те, что несут позитивную энергетику и глубокий смысл.

Святослав («святая слава»), Добромир («добрый мир»), Радимир («радующий мир») — эти имена не только красиво звучат, но и обладают особой силой.

Церковные имена, такие как Феодосий («Богом данный»), Никодим («побеждающий народ») и Елисей («спасение Божие»), выбирают семьи, стремящиеся подчеркнуть духовные ценности.

Женские имена: мелодичность и пожелания счастья

Женские древнерусские имена также переживают ренессанс.

Любава (от «любовь»), Млада («молодая»), Добромила («добрая и милая») — эти имена отличаются мелодичностью и несут в себе пожелания благополучия.

Церковные имена, такие как Серафима («пламенная») и Пелагея («морская»), привлекают своей редкостью и красивым звучанием.

Историческое наследие и литературные герои

Возвращение некоторых имен связано с интересом к российской истории и литературе.

Аглая («сияющая»), имя одной из героинь Достоевского, сегодня звучит свежо. Гликерия («сладкая») привлекает необычностью. Демьян, Лукьян, Трофим — эти имена, имеющие народные корни, становятся популярными среди ценителей традиций.

Список возвращающихся имен:

  • Мужские: Святослав, Добромир, Радимир, Феодосий, Никодим, Елисей, Демьян, Лукьян, Трофим, Тихон, Макар, Елизар.
  • Женские: Любава, Млада, Добромила, Серафима, Пелагея, Аглая, Гликерия, Ефросинья, Фекла, Акулина, Устинья, Меланья.

Причины возрождения: индивидуальность, генеалогия и культура

Социологи выделяют несколько факторов, способствующих этому тренду. Во-первых, это стремление к индивидуальности: редкое имя помогает ребенку выделиться.

Во-вторых, возросший интерес к генеалогии побуждает родителей искать имена среди предков. Важную роль играет и культурный фактор: интерес к русской классике и православию естественным образом влияет на выбор имен.

Непривычное звучит как новое

Интересно, что многие забытые имена воспринимаются современниками как совершенно новые.

Мирон, Макар, Тихон звучат непривычно, но именно эта свежесть и привлекает.

Имена Устинья, Меланья, Акулина, некогда обычные, сегодня воспринимаются как экзотические, подчеркивая парадокс времени и делая выбор родителей оригинальным.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще