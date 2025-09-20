Тайна выражения «сыр-бор»: как влажный бор стал символом шумихи и споров

Многие из нас знают фразу «устроить сыр-бор», когда речь идет о суматохе или скандале. Но задумывались ли вы, откуда вообще появилось это выражение и что оно означает на самом деле?

Разобраться в этом «Городовому» помогла к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

«Первая часть — усеченное «сырой», то есть «сырой бор». Откуда, из-за чего весь сыр-бор разгорелся.

Означает: то, из-за чего все произошло, началось.

Интересно, что толкование совпадает в «Большом академическом словаре» (в 17 томах) и в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова.

Однако у Ожегова приводится как самостоятельная словарная статья с пометой разговорное, а в БАС — как фразеологизм», — отмечает эксперт.