Тайна выражения «сыр-бор»: как влажный бор стал символом шумихи и споров
Тайна выражения «сыр-бор»: как влажный бор стал символом шумихи и споров

Опубликовано: 20 сентября 2025 08:32
Лес
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Мы произносим выражение и не задумываемся, зачем тут сыр и что означает в нем бор?

Многие из нас знают фразу «устроить сыр-бор», когда речь идет о суматохе или скандале. Но задумывались ли вы, откуда вообще появилось это выражение и что оно означает на самом деле?

Что такое «сыр-бор» на самом деле?

Разобраться в этом «Городовому» помогла к.ф.н., доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина.

«Первая часть — усеченное «сырой», то есть «сырой бор». Откуда, из-за чего весь сыр-бор разгорелся.

Означает: то, из-за чего все произошло, началось.

Интересно, что толкование совпадает в «Большом академическом словаре» (в 17 томах) и в «Словаре русского языка» С.И. Ожегова.

Однако у Ожегова приводится как самостоятельная словарная статья с пометой разговорное, а в БАС — как фразеологизм», — отмечает эксперт.

Значение выражения

Примечательно, что раньше оно использовалось как пословица.

«Выражение появилось из пословицы «Загорелся сыр-бор из-за сосенки», то есть пожар возникает от одного дерева, а причиной беды может быть какая-нибудь мелочь (зафиксировано впервые в словаре в 18 веке).

Затем выражение стало употребляться в сочетании с другими словами: начался весь сыр-бор; затеять сыр-бор; и даже самостоятельно — «ну вот и сыр-бор» или «там такой сыр-бор / там такой сыр-бор получился».

Связь с пожаром утратилась и появилось значение «какое-то неясное, сложное, запутанное, странное дело»; «дело или ситуация.

Ситуация вызывает недоумение, так как нельзя было предположить такого запутанного или сложного течения событий», — объясняет эксперт.

Выражение «сыр-бор» — хороший пример, как язык хранит в себе старину. Сначала это был влажный лес, потом — лесной пожар, вызванный малой искрой.

Сегодня — это шум и ссора из-за пустяка. Смысл немного упростился, но история осталась.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
