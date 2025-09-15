Отдых за миллион: отзыв о самом дорогом крымском отеле, который обещает рай, но оставляет осадок

«Мрия», или мечта в переводе на русский. Так ли он хорош?

Пятизвездочный Mriya Resort & Spa в Крыму — это место, которое на картинках выглядит как курорт мечты. Лотосообразные корпуса, бассейны с подогревом, японский сад, винный парк и репутация одного из самых роскошных отелей страны.

Но за обещанной «пятизвёздочной сказкой» скрываются нюансы, которые могут испортить впечатление от отдыха.

Красиво, но не идеально

Территория действительно впечатляет, каждый уголок словно создан для открыток. Но за фасадом начинаются сложности. Бесплатного трансфера нет: даже с вокзала или аэропорта гостей не встретят, если только они не заплатили за проживание от 90 тысяч рублей — тогда подадут премиум-авто.

Остальные едут на такси: короткая поездка из Ялты обойдётся примерно в 1000 рублей.

Четыре часа в холле

Заселение стало первым серьёзным разочарованием. У ресепшен собираются очереди в четыре колонны, шесть сотрудников не справляются. Формально въезд с 14:00, но на практике номера готовы ближе к 17:00, отмечают туристы.

В ожидании гости проводят несколько часов в холле с бокалом шампанского «в подарок» — жест красивый, но проблему не решает.

Миллион за шампанское

Цены в отеле шокируют даже привыкших к люксу туристов. Минимальная стоимость номера — около 20 тысяч рублей за ночь (в несезон), а за завтраки нужно доплачивать ещё.

Девять ресторанов и кафе на территории — красиво, но дорого.

«Мрия» поражает архитектурой и атмосферой, но готовьтесь к высоким ценам и неожиданным мелочам, которые легко омрачают отдых. Здесь будут комфортно себя чувствовать только те, кто приезжает без расчёта на экономию и готов тратить большие суммы без сожалений.

Отмечаем, что ваш опыт посещения отеля может отличаться от описанного.