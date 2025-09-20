Откровение кассира «Пятерочки»: сотрудники бегут из магазинов, а женщины заменяют грузчиков

«Пятёрочка» — место, где люди держатся недолго. Обычная сеть у дома, но внутри — филиал ада. Бывшие сотрудники рассказывают в Сети: текучка колоссальная, держатся лишь те, кому срочно нужны деньги или некуда идти.

Приём в штат проще некуда: двадцать минут разговора с директором — и через два дня ты уже стажёр. Стажировка бесплатная, деньги за неё никто не платит. Но главные проблемы начинаются после выхода на смену.

Сотрудники одновременно кассиры, грузчики и уборщики. В зале всего пять человек, а на них — касса, выкладка, уборка и приём товара. Грузчики в штате есть не всегда, поэтому тяжёлые ящики с сахаром, водой и овощами поднимают сами продавцы. Коридоры забиты паллетами, на кассе очереди и крики покупателей.

Кассовая система глючит, акции и бонусы меняются каждые пару дней, и именно кассиры должны объяснять клиентам, почему баллы вдруг не списались. В туалет сбегать некогда, обед превращается в десятиминутное перекусывание в подсобке.

Вечером ноги у сотрудников гудят, как провода под током. Сверху добавляются ночные инвентаризации, когда товар перетаскивают на склад и считают до утра, потому что днём магазин закрыть нельзя.

Зарплата за такие условия мизерная — 30–34 тысячи рублей. Смена стоит около 2 тысяч, за месяц выходит 15–16 смен.

Дополняют картину постоянные конфликты с пьяными покупателями и мелкие кражи. Больничные больше двух дней не дают, люди работают на таблетках и уколах. Итог закономерен: как только появляется альтернатива, сотрудники бегут.

Конечно, есть и обратные примеры: отзывы от довольных сотрудников, работающих в магазинах куда больше, чем пара месяцев.