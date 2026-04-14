Открыт ли для посещения Форт Кроншлот в Кронштадте?

Форт Кроншлот в Кронштадте — это уникальный памятник русской истории и архитектуры, первое фортификационное укрепление, созданное для защиты Санкт-Петербурга на Балтике. Построен по приказу Петра I в 1704 году, он стал ключевым элементом обороны южного фарватера, ведущего к Невской губе. В 2026 году форт завершает масштабную реставрацию и готовится к открытию в качестве туристического объекта.

История создания

Строительство началось зимой 1703–1704 годов на искусственном острове, созданном путём опускания на отмель небольших бревенчатых срубов (ряжей), наполненных камнями. На этом фундаменте возвели форт, который первоначально назывался Кроншлосс («Коронный ключ»), а позже был переименован в Кроншлот («Коронный замок»).

7 (18) мая 1704 года крепость освятили новгородский митрополит Иов в присутствии Петра I и его свиты. Эта дата считается днём основания Кронштадта.

Пётр I лично разработал макет трёхъярусной башни, которая стала центром форта, и определил расположение артиллерии — 14 шестидюймовых пушек.

Роль в истории

Кроншлот сразу же прошёл проверку на прочность. Уже в июне 1704 года он отразил атаку шведской эскадры вице-адмирала Якоба де Пру. В 1705 году форт снова успешно выдержал осаду, на этот раз от более крупной эскадры.

В дальнейшем форт неоднократно перестраивался. В 1716–1724 годах его реконструировали, дополнительно подсыпав отмель и создав небольшую гавань. В конце XVIII — начале XIX века стены укрепили и облицевали гранитом, обустроили пороховой погреб.

В 1854 году между фортами «Александр I» и «Пётр I», а позже — между «Кроншлотом» и «Петром I» установили первое в мире минное подводное заграждение протяжённостью 555 метров.

В 1896 году форт вывели из состава оборонительных сооружений из-за увеличения дальнобойности артиллерии. В дальнейшем здесь размещались склады, минная станция и инженерные службы.

Во время Великой Отечественной войны в Кроншлоте размещали зенитные орудия и часть, защищавшую Кронштадт от десанта. В гавани базировалась часть «Малых охотников» МО-4.

В послевоенные годы в форте разместили лабораторию по размагничиванию кораблей.

Реставрация и будущее

В 2020 году Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга утвердил концепцию превращения Кроншлота в центр морского церемониала. В 2025 году форт получил частного инвестора — компанию «Арчеда». По соглашению с АНО «Остров фортов» здесь планируется создать мультифункциональное пространство.

