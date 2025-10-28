Отпустила на волю — расплатилась рублём: в Петербурге самовыгул пса обернулся травмами людей и штрафом

В Невском районе Санкт-Петербурга принято решение о взыскании с женщины денежных средств за причинённый вред и моральный ущерб, связанный с нападением её собаки на прохожих. Инцидент произошёл в 2023 году на территории одного из садоводческих товариществ Ленинградской области.
Животное было на самовыгуле и напало на супругов во время их прогулки с маленькой собакой. Пес укусил женщину, а её муж, отбиваясь, получил травму пальца.
К месту происшествия подоспели соседи, шумом отпугнувшие агрессивное животное, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Уточняется, что хозяйка пса не явилась на судебное заседание, пояснив, что животное ей только временно передали для ухода.
Суд постановил взыскать с неё 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и дополнительно выплатить 8,3 тысячи рублей на лечение пострадавших.
Ранее был случай в Ямало-Ненецком автономном округе: трёхлетняя девочка пострадала от встречи с дворовой собакой на детской площадке. Она продолжает проходить курс восстановления, а местная администрация по решению суда выплатила семье компенсацию.