Городовой / Общество / Отпустила на волю — расплатилась рублём: в Петербурге самовыгул пса обернулся травмами людей и штрафом
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не только опасная трясина: правда о земле, на которой Петр основал Петербург Общество
«Усугубят в разы самочувствие человека»: сколько нужно гулять зимой Общество
Дева по дате, хранитель по духу — составили гороскоп Казанского собора Город
Пусто, но дорого: почему платные парковки Петербурга упрямо не дешевеют Общество
Строили как будто для себя, а не для нас: как рождался Петербург, которого мы не знаем Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Туризм
Категории
Общество Спорт

Отпустила на волю — расплатилась рублём: в Петербурге самовыгул пса обернулся травмами людей и штрафом

Опубликовано: 28 октября 2025 13:48
Отпустила на волю — расплатилась рублём: в Петербурге самовыгул пса обернулся травмами людей и штрафом
Отпустила на волю — расплатилась рублём: в Петербурге самовыгул пса обернулся травмами людей и штрафом
Городовой ру

Суд в Санкт-Петербурге обязал хозяйку собаки, напавшей на прохожих, выплатить пострадавшим компенсацию в размере 160 тысяч рублей.

В Невском районе Санкт-Петербурга принято решение о взыскании с женщины денежных средств за причинённый вред и моральный ущерб, связанный с нападением её собаки на прохожих. Инцидент произошёл в 2023 году на территории одного из садоводческих товариществ Ленинградской области.

Животное было на самовыгуле и напало на супругов во время их прогулки с маленькой собакой. Пес укусил женщину, а её муж, отбиваясь, получил травму пальца.

К месту происшествия подоспели соседи, шумом отпугнувшие агрессивное животное, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Уточняется, что хозяйка пса не явилась на судебное заседание, пояснив, что животное ей только временно передали для ухода.

Суд постановил взыскать с неё 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и дополнительно выплатить 8,3 тысячи рублей на лечение пострадавших.

Ранее был случай в Ямало-Ненецком автономном округе: трёхлетняя девочка пострадала от встречи с дворовой собакой на детской площадке. Она продолжает проходить курс восстановления, а местная администрация по решению суда выплатила семье компенсацию.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью