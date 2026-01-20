Городовой / Полезное / Отработка под видом оливкового масла: в Роскачестве назвали бренды, которые стоит избегать
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский лед — это угроза здоровью, а я нашел рецепт: имитация грунта на подошве работает, как заводская защита Город
Кто играет в «Зените» в этом сезоне? Вопросы о Петербурге
Цены на гостиницы в Петербурге взмыли ввысь: туристов ждал неожиданный "подарок" к январским каникулам Город
Если уронил банку, просто сделай фото: вина магазина, а ты выйдешь без потерь Полезное
Центробанк меняет любимые купюры: что появится на новых деньгах и почему исчезают старые Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Происшествие Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Отработка под видом оливкового масла: в Роскачестве назвали бренды, которые стоит избегать

Опубликовано: 20 января 2026 14:15
 Проверено редакцией
оливковое масло
Отработка под видом оливкового масла: в Роскачестве назвали бренды, которые стоит избегать
Фото: Городовой.ру

Роскачество провело масштабную проверку оливкового масла и выявило как недобросовестные марки, так и те, что полностью соответствуют заявленному качеству. Эксперты с помощью газовой хроматографии анализировали профиль жирных кислот, чтобы обнаружить разбавление более дешёвыми растительными маслами, например, подсолнечным или рапсовым.

В чёрный список попали марки Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio, чьё масло, заявленное как «Extra Virgin», не соответствовало стандартам. Также была выявлена вводящая в заблуждение упаковка, где крупный акцент на категории «Extra Virgin» соседствует с мелким шрифтом о смеси масел в составе (например, некоторые позиции Columb и Olive Tree).

Тем не менее, нашлись и проверенные бренды, которые подтвердили высшее качество и чистоту продукта. К ним относятся Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

Их масло соответствует категории «Extra Virgin» и не содержит посторонних жиров. Роскачество рекомендует всегда внимательно читать состав на обороте бутылки, скептически относиться к подозрительно низкой цене и ориентироваться на результаты независимых экспертиз.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью