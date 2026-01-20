Отработка под видом оливкового масла: в Роскачестве назвали бренды, которые стоит избегать

Роскачество провело масштабную проверку оливкового масла и выявило как недобросовестные марки, так и те, что полностью соответствуют заявленному качеству. Эксперты с помощью газовой хроматографии анализировали профиль жирных кислот, чтобы обнаружить разбавление более дешёвыми растительными маслами, например, подсолнечным или рапсовым.
В чёрный список попали марки Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil и Vesuvio, чьё масло, заявленное как «Extra Virgin», не соответствовало стандартам. Также была выявлена вводящая в заблуждение упаковка, где крупный акцент на категории «Extra Virgin» соседствует с мелким шрифтом о смеси масел в составе (например, некоторые позиции Columb и Olive Tree).
Тем не менее, нашлись и проверенные бренды, которые подтвердили высшее качество и чистоту продукта. К ним относятся Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.
Их масло соответствует категории «Extra Virgin» и не содержит посторонних жиров. Роскачество рекомендует всегда внимательно читать состав на обороте бутылки, скептически относиться к подозрительно низкой цене и ориентироваться на результаты независимых экспертиз.