Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт

Опубликовано: 15 января 2026 17:15
 Проверено редакцией
овсянка
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт
Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса: Собака Баскервилей» (1981)

Вкуснятина, сэр.

Приготовить овсяную кашу так, чтобы дети съели её с удовольствием, — настоящее искусство. Шеф-повар Сергей Седов делится простыми, но эффективными хитростями, которые превратят обычный завтрак в праздник.

Для одной порции вам понадобится: - Овсяные хлопья — 30 г - Молоко — 250 мл - Сливочное масло — 15 г - Сахар — 4 г (около 1 чайной ложки) - Соль — 1 щепотка

Чтобы молоко не пригорело, перед готовкой обдайте кастрюлю ледяной водой. Затем засыпьте хлопья, залейте молоком, добавьте соль и сахар. Доведя до кипения, варите пару минут на медленном огне. Обязательный секрет нежности — добавить кусочек сливочного масла в самом конце.

Украсьте кашу яркими ягодами, ложкой варенья или мёда. Дети оценят, если добавить орешки, кусочки зефира или мармелада. Такая овсянка придётся по вкусу даже самым привередливым маленьким гурманам.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
