«Озерки» на замке: станцию закроют на капремонт в 2026-м

В Санкт-Петербурге в ближайшие годы ожидается временное закрытие станции метро «Озерки». Во время интервью телеканалу 78 начальник городского метрополитена Евгений Козин рассказал, что капремонт вестибюля этой станции должны начать в 2026 году.
Подготовительные работы и проектирование сейчас находятся на завершающем этапе. Козин сообщил:
«Из ближайших планов 2026 года — станция “Озерки” на Московско-Петроградской линии. Проектирование по капремонту вестибюля наклонного входа в завершающей стадии.
И мы ожидаем, что в 2026 году будет начат непосредственно ремонт на этой станции».
В настоящее время по причине ремонтных работ для пассажиров закрыты две другие станции метрополитена — «Парк Победы» и «Фрунзенская».
На строительстве вестибюля у станции «Фрунзенская» уже используется новый кран.
В планах также предстоящая реконструкция на станциях «Площадь Восстания-2» и «Гражданский проспект». Однако пока сроки начала этих работ не определены. Козин отметил, что обновление данных объектов запланировано на более поздний период.
Ранее сообщалось, что коричневая линия метро будет работать с более длинными промежутками между поездами, чем на других направлениях.