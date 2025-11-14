Городовой / Город / «Озерки» на замке: станцию закроют на капремонт в 2026-м
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
А насколько хорошо Петербург знаете вы? Проверьте себя с помощью этого небольшого теста Общество
После 60 — без аспирина: Мясников рассказал, как лечиться правильно и не навредить себе Город
Призрак винного погреба: солдаты, золото и потерянный след на Васильевском острове в Петербурге Город
«Это всё алкоголь»: натравивший собаку на петербурженку нашёл виновного Город
Мост между мирами: когда москвич устает «делать», а петербуржец ищет «смысл» Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

«Озерки» на замке: станцию закроют на капремонт в 2026-м

Опубликовано: 14 ноября 2025 21:00
«Озерки» на замке: станцию закроют на капремонт в 2026-м
«Озерки» на замке: станцию закроют на капремонт в 2026-м
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В ближайшее время планируют провести реконструкцию станций метро «Площадь Восстания-2» и «Гражданский проспект».

В Санкт-Петербурге в ближайшие годы ожидается временное закрытие станции метро «Озерки». Во время интервью телеканалу 78 начальник городского метрополитена Евгений Козин рассказал, что капремонт вестибюля этой станции должны начать в 2026 году.

Подготовительные работы и проектирование сейчас находятся на завершающем этапе. Козин сообщил:

«Из ближайших планов 2026 года — станция “Озерки” на Московско-Петроградской линии. Проектирование по капремонту вестибюля наклонного входа в завершающей стадии.
И мы ожидаем, что в 2026 году будет начат непосредственно ремонт на этой станции».

В настоящее время по причине ремонтных работ для пассажиров закрыты две другие станции метрополитена — «Парк Победы» и «Фрунзенская».

На строительстве вестибюля у станции «Фрунзенская» уже используется новый кран.

В планах также предстоящая реконструкция на станциях «Площадь Восстания-2» и «Гражданский проспект». Однако пока сроки начала этих работ не определены. Козин отметил, что обновление данных объектов запланировано на более поздний период.

Ранее сообщалось, что коричневая линия метро будет работать с более длинными промежутками между поездами, чем на других направлениях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью