Пак-Чой — загадочный овощ с характером: почему его вкус пугает кулинаров и как не испортить «скользкую траву» на сковороде?

На прилавках российских магазинов недавно появился овощ, который пока незнаком многим — листовая капуста Пак-Чой, также известная как бок-чой. Этот продукт представляет собой компактные розетки с толстыми светлыми черешками и тёмно-зелёными листьями. Упаковка весом порядка 70–80 граммов обычно стоит в пределах 150–200 рублей.

Покупатели часто не знают, как готовить этот овощ, так как стандартные способы, применяемые для белокочанной капусты, не подходят. Евгения Ким, автор блога о еде, делится своим личным опытом:

«Долгое время отношения мои с пак-чоем складывались не очень. Он ассоциировался с водянистым, склизким, непонятным овощем, который не обладает ни вкусом, ни характером».

Однако ситуация изменилась, когда она подобрала иной способ готовки.

Готовить Пак-Чой фуд-блогер рекомендует быстро и на большом огне:

«Со временем я нашла к нему подход: в тушёном виде он мне нравится меньше, но тут секрет, как и со многими другими овощами, в достаточном количестве жара. Поджаристый до уверенной румяности он преображается — из скучного, пресного и похожего на тряпку овоща трансформируется в сочный, хрустящий гарнир (или закуску)».

Важный совет: перед приготовлением следует отделить белые черешки от зелёных листьев.

Сначала обжариваются плотные белые части до румяной корочки, затем буквально за минуту до готовности добавляются мягкие зелёные листья, чтобы они не стали чрезмерно мягкими. Для вкуса Евгения советует использовать смесь соевого соуса, яблочного уксуса и немного тростникового сахара, а готовое блюдо посыпать кунжутом. Такой гарнир быстро готовится и хорошо сочетается с рисом, лапшой или рыбными блюдами.

Пак-Чой занимает важное место в кулинарии Китая, Кореи и стран Юго-Восточной Азии. Там его включают в супы, блюда в воке, рамен, а также жарят с чесноком и острым перцем почти ежедневно. Этот овощ является малокалорийным, содержит витамины А, С и К, фолиевую кислоту и клетчатку.

Тем, кто следит за рационом, Пак-Чой может заменить типичные гарниры вроде картофеля или макарон, позволяя сделать питание легче и разнообразнее. Таким образом, капуста, способная показаться невзрачной, при правильном обращении превращается в яркое и вкусное блюдо. Всё дело в высокой температуре и правильной последовательности приготовления.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».