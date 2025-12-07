Почему в Петербурге стоит памятник подвигу, который моряки… не подтвердили

У этого памятника есть официальный сюжет и реальная история — и они удивительным образом не совпадают.

Если пройти мимо пруда в Александровском парке, можно увидеть бронзовый миноносец, уходящий под воду. Двое матросов отчаянно тянут рычаг — ещё мгновение, и корабль исчезнет в волнах. Туристы фотографируют "героев", но мало кто знает: реальность оказалась куда сложнее и трагичнее легенды.

Бой, о котором говорила вся страна

Утром 26 февраля 1904 года два русских миноносца — "Стерегущий" и "Решительный" — приняли бой с четырнадцатью японскими кораблями у Порт-Артура. "Решительный" прорвался. "Стерегущий" — нет. Его капитан и почти весь экипаж погибли.

Когда японцы попытались взять миноносец на буксир как трофей, корабль внезапно начал тонуть. Газеты писали: выжившие моряки открыли кингстоны, чтобы не сдаться врагу. Россия была потрясена — а героический сюжет стал почти национальным мифом.

Памятник, который должен был рассказывать о подвиге

Через несколько лет по инициативе общественности и с одобрения Николая II в Александровском парке создали монумент — скульптор Константин Изенберг и архитектор Фёдор фон Гоген.

Корабль, уносимый водой, два матроса, открывающие кингстон — сцена, отлитая в бронзе, выглядела как стоп-кадр из легенды.

У памятника была особенность: через систему труб вода действительно лилась из иллюминатора. Она стекала, как морская, скапливаясь у подножия. Петербуржцы считали это техническим чудом. Позже от воды отказались — она разрушала металл.

А потом — вернулись выжившие

И всё бы осталось красивой героической историей, если бы не один факт: после войны из плена вернулись несколько моряков "Стерегущего". Их рассказы не подтверждали легенду.

Никаких кингстонов в машинном отделении не было. На миноносцах такого класса их просто не предусматривали. Историки предполагают: корабль затонул из-за повреждений — после мощнейшего обстрела корпус мог просто не выдержать.

Но к тому моменту история о двух матросах уже стала символом. И Николай II специально отметил: даже если подвиг не был буквально таким, память о погибших должна быть увековечена.

Что осталось сегодня

С обратной стороны памятника — лаконичная мемориальная плита с именами погибших. Это единственное полностью достоверное свидетельство той гибели.

Сам монумент стоит и поныне — не как точная иллюстрация событий, а как образ мужества, верности и той части истории, в которой легенда и правда сплелись так тесно, что их порой невозможно разделить.