«Папа! Живи!»: Волочкова бросила все дела и приехала в Петербург

Анастасия Волочкова снова посетила родной Санкт-Петербург, где живет ее отец, Юрий Федорович, который ранее был тренером по легкой атлетике. К сожалению, после двух перенесенных инсультов, он уже 17 лет не может говорить и передвигается в инвалидной коляске. 5 сентября артистка поспешила к отцу, после того как узнала о его ухудшившемся самочувствии.

Перед поездкой Волочкова успела выступить во Дворце культуры «Константиновский» в Раменском районе Подмосковья. В своем телеграм-канале балерина поделилась фотографией, где она нежно обнимает отца, сидя у его ног. Этот момент тронул многих ее подписчиков.