Городовой / Город / «Папа! Живи!»: Волочкова бросила все дела и приехала в Петербург
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

«Папа! Живи!»: Волочкова бросила все дела и приехала в Петербург

6 сентября 2024 17:00
«Папа! Живи!»: Волочкова бросила все дела и приехала в Петербург
«Папа! Живи!»: Волочкова бросила все дела и приехала в Петербург
Legion-media

Балерина примчалась в Петербург, узнав, что родителю стало хуже.

Анастасия Волочкова снова посетила родной Санкт-Петербург, где живет ее отец, Юрий Федорович, который ранее был тренером по легкой атлетике. К сожалению, после двух перенесенных инсультов, он уже 17 лет не может говорить и передвигается в инвалидной коляске. 5 сентября артистка поспешила к отцу, после того как узнала о его ухудшившемся самочувствии.

Перед поездкой Волочкова успела выступить во Дворце культуры «Константиновский» в Раменском районе Подмосковья. В своем телеграм-канале балерина поделилась фотографией, где она нежно обнимает отца, сидя у его ног. Этот момент тронул многих ее подписчиков.

«Папа очень плох. Надо успеть.. Пробки, раздвиньтесь, пожалуйста. Папа! Живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком», — написала танцовщица в своем блоге.

Новости по теме
Планируют возбуждать уголовное дело: в Петербурге рабочий упал с высоты 10 метров и умер Планируют возбуждать уголовное дело: в Петербурге рабочий упал с высоты 10 метров и умер 6 сентября 2024 17:00
В Петербурге наступила весна? Жители северной столицы делятся снимками цветущих каштанов В Петербурге наступила весна? Жители северной столицы делятся снимками цветущих каштанов 6 сентября 2024 17:00
Женщину в Петербурге обстреливали три дня подряд: полицейские разбираются в запутанном деле Женщину в Петербурге обстреливали три дня подряд: полицейские разбираются в запутанном деле 6 сентября 2024 17:00
Дело уже решенное: власти Петербурга начнут сносить здания школ, несмотря на протесты родителей Дело уже решенное: власти Петербурга начнут сносить здания школ, несмотря на протесты родителей 6 сентября 2024 17:00
Дело темное: жителю Бруклина спустя 4 года вернули квартиру в Петербурге, присвоенную мошенниками Дело темное: жителю Бруклина спустя 4 года вернули квартиру в Петербурге, присвоенную мошенниками 6 сентября 2024 17:00
Автор:
Ольга Хромова
Город Откровения звездыАнастасия ВолочковаСанкт-Петербург
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».