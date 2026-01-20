Городовой / Город / Парковка «в долг»: как Минтранс собирается изменить порядок оплаты и что это значит для водителей
Опубликовано: 20 января 2026 04:43
 Проверено редакцией
Парковка «в долг»: как Минтранс собирается изменить порядок оплаты и что это значит для водителей
Global Look Press / Alexander Legky

В Министерстве транспорта Российской Федерации рассматривается возможность изменений, которые позволят водителям оплачивать стоянку своего транспортного средства после завершения парковки.

Эту инициативу описали в официальном ответе на обращение депутатов Государственной думы от партии «Новые люди», сообщает ТАСС.

Представители ведомства заявили:

«Минтранс России осуществляет подготовку проекта федерального закона, <…> в рамках которого прорабатывается вопрос внедрения механизма постоплаты парковочных сессий».

Как сообщается, введение такого порядка создаст условия для повышения платежной дисциплины среди автомобилистов, которые используют платные парковки, а также поможет уменьшить количество взысканий в отношении тех, кто обычно платит исправно.

В министерстве рассчитывают, что благодаря этим изменениям уменьшается число ошибок и случайных нарушений среди пользователей стояночных мест.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге планируют увеличить период, отведённый для внесения платы за место на стоянке, до суток вместо нынешних 15 минут.

На данный момент речь идёт только о проекте, и окончательные решения по порядку оплаты ещё не приняты.

Автор:

Автор:
Юлия Аликова
Город
