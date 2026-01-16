Пассажиров застали врасплох: что неожиданное случилось на Лужском направлении с электричками?

Движение пригородных поездов на участке между Строганово и Мшинской утром в четверг, 15 января, было нарушено из-за технических сложностей. Пресс-служба Октябрьской железной дороги информирует, что сбой произошёл в 7:35. Специалисты транспортной компании сейчас работают над устранением возникших проблем.
Некоторые рейсы на данном направлении сталкиваются с опозданием. Время задержки может составить от получаса до одного часа. Наиболее пострадали следующие поезда:
- № 6106 (Луга — Санкт-Петербург Балтийский)
- № 6103 (Сиверская — Луга)
- № 6108 (Луга — Санкт-Петербург Балтийский)
- № 809 «Ласточка» (Санкт-Петербург Балтийский — Псков)
В транспортной компании заявили:
«Специалисты Октябрьской железной дороги принимают все меры для скорейшего ввода поездов в график».
Развитие ситуации остаётся на контроле.
