Покупные вареники больше не слипнутся: вот как правильно их варить

Как отварить изделия, чтобы они не слиплись

Зачастую вареники при варке слипаются. И чтобы этого избежать, достаточно использовать пару простых хитростей. О них рассказала кондитер и блогер Виктория Бредис.

Если вы готовите сами, убедитесь, что тесто не слишком мягкое. Также проверьте края. Если они плохо скреплены, начинка будет вытекать, что тоже приведет к слипанию. А при варке покупных продуктов обратите внимание на следующие нюансы.

«Варите изделия в большом количестве подсоленной воды. При этом жидкость должна быть достаточно горячей, чтобы вареники сразу всплыли на поверхность. Время варки не должно превышать 7 минут. Не кладите слишком много вареников одновременно, лучше варите их партиями. Предварительно их можно обвалять в муке — это создаст на поверхности защитную пленку, которая предотвратит слипание. А к готовым изделиям стоит добавить кусочек сливочного масла», — заключила эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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