Пени не прилипнут: как петербуржцу закрыть коммунальный долг, если знать один нюанс

В декабре 2025 года жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат возможность оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги без начисления пеней. Специальная акция, приуроченная к новогодним праздникам, пройдет в течение всего месяца.
Такое уведомление распространила пресс-служба Водоканала Петербурга.
В рамках инициативы граждане смогут полностью погасить долги по оплате холодной воды и водоотведению без дополнительных штрафов. Предложение распространяется как на собственников квартир, имеющих прямые договорные отношения с предприятием, так и на владельцев частных домов.
Необходимо рассчитаться с долгами до 30 декабря 2025 года для участия в акции.
Организаторы отмечают, что главная задача — предоставить возможность начать новый год без финансовых обязательств по коммунальным платежам. Подчеркивается, что программа стала уже традиционной для жителей региона.
Обычно наибольшее количество задолженностей накапливается именно к концу календарного года.