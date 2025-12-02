Городовой / Город / Пени не прилипнут: как петербуржцу закрыть коммунальный долг, если знать один нюанс
Пени не прилипнут: как петербуржцу закрыть коммунальный долг, если знать один нюанс

Опубликовано: 2 декабря 2025 07:00
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Водоканал сообщил о начале зимней акции, направленной на погашение задолженностей перед Новым годом.

В декабре 2025 года жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области получат возможность оплатить задолженность за жилищно-коммунальные услуги без начисления пеней. Специальная акция, приуроченная к новогодним праздникам, пройдет в течение всего месяца.

Такое уведомление распространила пресс-служба Водоканала Петербурга.

В рамках инициативы граждане смогут полностью погасить долги по оплате холодной воды и водоотведению без дополнительных штрафов. Предложение распространяется как на собственников квартир, имеющих прямые договорные отношения с предприятием, так и на владельцев частных домов.

Необходимо рассчитаться с долгами до 30 декабря 2025 года для участия в акции.

Организаторы отмечают, что главная задача — предоставить возможность начать новый год без финансовых обязательств по коммунальным платежам. Подчеркивается, что программа стала уже традиционной для жителей региона.

Обычно наибольшее количество задолженностей накапливается именно к концу календарного года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
