Пенсия или самозанятость: как не прогадать и получить максимальную выгоду

Получатели пенсии по старости могут вести активную деятельность в статусе самозанятых.
О рисках и потерях, которые может понести пенсионер, став самозанятым в 2025 году, рассказала «Известиям» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Разберемся, что нужно знать пенсионерам, чтобы не потерять свои льготы, занимаясь самозанятостью. — Самозанятость и пенсия: в чем подвох?
Самозанятость: профессиональный доход без работодателя
«Свой профессиональный доход самозанятые получают от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам», — отметила эксперт.
К тому же, вознаграждение самозанятых «не признается объектом обложения страховыми взносами». Самозанятость — это работа на себя.
Самозанятость не влияет на пенсионные льготы и индексацию пенсии
«Это означает, что регистрация пенсионера в качестве плательщика налога на профессиональный доход не влияет на получение им пенсионных льгот, компенсаций. В том числе сохраняется право на индексацию размера пенсии», — разъяснила эксперт.
Регистрация самозанятым не влияет на пенсию.
Потеря индексации пенсии: добровольная уплата взносов или работа по трудовому договору
Однако если самозанятый пенсионер будет добровольно уплачивать за себя пенсионные страховые взносы или будет совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, он будет считаться работающим и утратит право на индексацию пенсии, добавила Ногайлиева.
Налог на профессиональный доход: специальный режим для самозанятых
В России с 2019 года действует специальный налоговый режим для «самозанятых» граждан — налог на профессиональный доход.
Этот режим вправе применять физлица, выполняющие работы и оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам, независимо от социального статуса. Это, к примеру, репетиторство, уход за детьми, уборка помещений, автоперевозки, сдача в аренду жилой недвижимости, организация праздников, продажа товаров собственного производства.
Основные риски и потери для пенсионеров от самозанятости
- Потеря индексации пенсии: Если добровольно уплачивать пенсионные взносы или работать по трудовому договору.
- Необходимость уплаты налога: Самозанятые обязаны уплачивать налог на профессиональный доход (4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами).
- Отсутствие социальных гарантий: Самозанятые не имеют права на оплачиваемый больничный и отпуск.
- Ограничения по видам деятельности: Некоторые виды деятельности не подходят для самозанятых (например, перепродажа товаров).
- Ответственность за свои действия: Самозанятые несут полную ответственность за свои действия перед клиентами и законом.
|Категория
|Описание
|Примечания
|Определение самозанятости
|Деятельность без работодателя и наемных работников по трудовым договорам; доход от профессиональной деятельности без обложения страховыми взносами
|Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД), но не платят обязательные страховые взносы
|Влияние на пенсионные льготы
|Регистрация как плательщика НПД не влияет на получение пенсионных льгот и индексацию пенсии при отсутствии добровольных взносов
|Пенсионер сохраняет право на индексацию пенсии, если не платит страховые взносы
|Утрата права на индексацию
|Если пенсионер добровольно платит страховые взносы или совмещает самозанятость с работой по трудовому договору, он считается работающим и теряет индексацию пенсии
|Добровольные взносы увеличивают страховой стаж и пенсионные баллы, но влияют на индексацию
|Налоговый режим
|Налог на профессиональный доход с 2019 года: 4% при работе с физлицами, 6% с юридическими лицами
|Налог заменяет НДФЛ и другие обязательные платежи; уплата через приложение «Мой налог»
|Виды деятельности
|Репетиторство, уход за детьми, уборка, автоперевозки, аренда недвижимости, организация праздников, продажа товаров собственного производства
|Деятельность по гражданско-правовым договорам, без привлечения наёмных работников
|Добровольные пенсионные взносы
|Возможность самостоятельно формировать пенсионный стаж и баллы через добровольные взносы в Пенсионный фонд (минимум 59 241 руб. в 2025 году)
|Позволяет увеличить страховую пенсию и стаж; взносы можно вносить частями
|Преимущества для пенсионеров
|- Нет ограничений для оформления НПД
- Официальное оформление без штрафов
- Гибкий график
- Низкая налоговая ставка
- Нет отчетности и ККТ
- Автоматический расчет налога
|Упрощенный режим позволяет легально зарабатывать без ИП и сложной отчетности
|Недостатки и риски
|- При уплате страховых взносов теряется индексация пенсии
- Самозанятость не засчитывается в страховой стаж без взносов
- Необходимо самостоятельно вести учет доходов
|Важно понимать последствия для пенсии и необходимость добровольных взносов для стажа
Самозанятость может стать отличной возможностью для пенсионеров получать дополнительный доход и вести активную жизнь. Однако важно помнить о рисках и возможных потерях, связанных с этим статусом.
Внимательное изучение правил, оценка своих возможностей и консультация со специалистами помогут пенсионерам принять взвешенное решение и избежать неприятных сюрпризов.