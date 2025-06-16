Пенсия или самозанятость: как не прогадать и получить максимальную выгоду

Главные риски самозанятости для пенсионеров в 2025 году.

Получатели пенсии по старости могут вести активную деятельность в статусе самозанятых.

О рисках и потерях, которые может понести пенсионер, став самозанятым в 2025 году, рассказала «Известиям» ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева. Разберемся, что нужно знать пенсионерам, чтобы не потерять свои льготы, занимаясь самозанятостью. — Самозанятость и пенсия: в чем подвох?

Самозанятость: профессиональный доход без работодателя

«Свой профессиональный доход самозанятые получают от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам», — отметила эксперт.

К тому же, вознаграждение самозанятых «не признается объектом обложения страховыми взносами». Самозанятость — это работа на себя.

Самозанятость не влияет на пенсионные льготы и индексацию пенсии

«Это означает, что регистрация пенсионера в качестве плательщика налога на профессиональный доход не влияет на получение им пенсионных льгот, компенсаций. В том числе сохраняется право на индексацию размера пенсии», — разъяснила эксперт.

Регистрация самозанятым не влияет на пенсию.

Потеря индексации пенсии: добровольная уплата взносов или работа по трудовому договору

Однако если самозанятый пенсионер будет добровольно уплачивать за себя пенсионные страховые взносы или будет совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, он будет считаться работающим и утратит право на индексацию пенсии, добавила Ногайлиева.

Налог на профессиональный доход: специальный режим для самозанятых

В России с 2019 года действует специальный налоговый режим для «самозанятых» граждан — налог на профессиональный доход.

Этот режим вправе применять физлица, выполняющие работы и оказывающие услуги по гражданско-правовым договорам, независимо от социального статуса. Это, к примеру, репетиторство, уход за детьми, уборка помещений, автоперевозки, сдача в аренду жилой недвижимости, организация праздников, продажа товаров собственного производства.

Основные риски и потери для пенсионеров от самозанятости

Потеря индексации пенсии: Если добровольно уплачивать пенсионные взносы или работать по трудовому договору.

Необходимость уплаты налога: Самозанятые обязаны уплачивать налог на профессиональный доход (4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами).

Отсутствие социальных гарантий: Самозанятые не имеют права на оплачиваемый больничный и отпуск.

Ограничения по видам деятельности: Некоторые виды деятельности не подходят для самозанятых (например, перепродажа товаров).

Ответственность за свои действия: Самозанятые несут полную ответственность за свои действия перед клиентами и законом.

Категория Описание Примечания Определение самозанятости Деятельность без работодателя и наемных работников по трудовым договорам; доход от профессиональной деятельности без обложения страховыми взносами Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД), но не платят обязательные страховые взносы Влияние на пенсионные льготы Регистрация как плательщика НПД не влияет на получение пенсионных льгот и индексацию пенсии при отсутствии добровольных взносов Пенсионер сохраняет право на индексацию пенсии, если не платит страховые взносы Утрата права на индексацию Если пенсионер добровольно платит страховые взносы или совмещает самозанятость с работой по трудовому договору, он считается работающим и теряет индексацию пенсии Добровольные взносы увеличивают страховой стаж и пенсионные баллы, но влияют на индексацию Налоговый режим Налог на профессиональный доход с 2019 года: 4% при работе с физлицами, 6% с юридическими лицами Налог заменяет НДФЛ и другие обязательные платежи; уплата через приложение «Мой налог» Виды деятельности Репетиторство, уход за детьми, уборка, автоперевозки, аренда недвижимости, организация праздников, продажа товаров собственного производства Деятельность по гражданско-правовым договорам, без привлечения наёмных работников Добровольные пенсионные взносы Возможность самостоятельно формировать пенсионный стаж и баллы через добровольные взносы в Пенсионный фонд (минимум 59 241 руб. в 2025 году) Позволяет увеличить страховую пенсию и стаж; взносы можно вносить частями Преимущества для пенсионеров - Нет ограничений для оформления НПД

- Официальное оформление без штрафов

- Гибкий график

- Низкая налоговая ставка

- Нет отчетности и ККТ

- Автоматический расчет налога Упрощенный режим позволяет легально зарабатывать без ИП и сложной отчетности Недостатки и риски - При уплате страховых взносов теряется индексация пенсии

- Самозанятость не засчитывается в страховой стаж без взносов

- Необходимо самостоятельно вести учет доходов Важно понимать последствия для пенсии и необходимость добровольных взносов для стажа

Самозанятость может стать отличной возможностью для пенсионеров получать дополнительный доход и вести активную жизнь. Однако важно помнить о рисках и возможных потерях, связанных с этим статусом.

Внимательное изучение правил, оценка своих возможностей и консультация со специалистами помогут пенсионерам принять взвешенное решение и избежать неприятных сюрпризов.