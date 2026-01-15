Городовой / Город / Пенсионер с проспекта Непокорённых клюнул на развод: минус 2 млн рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Те, кто до сих пор жарят с брызгами, просто не видели это блюдо: моя свинина — это идеальный ужин для ленивых гурманов Полезное
Тайна Duty Free для избранных: сэкономьте 20% на покупках Город
Просто, но с пользой для кишечника: эта еда оказалась для моей семьи волшебной пилюлей Полезное
Билеты нужно покупать за две недели, иначе стоишь в очереди как дурак: открою секрет, как попасть в этот петербургский музей без нервов Город
В каких районах Петербурга этой зимой окунуться смогут даже самые осторожные? Тайна крещенских заявок раскрыта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Пенсионер с проспекта Непокорённых клюнул на развод: минус 2 млн рублей

Опубликовано: 15 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Пенсионер с проспекта Непокорённых клюнул на развод: минус 2 млн рублей
Городовой ру

В Калининском районе Санкт-Петербурга в конце декабря пенсионер стал жертвой обмана и потерял крупную сумму денег. Мужчине, которому 72 года, неоднократно звонили незнакомцы и убеждали передать наличные через курьера под предлогом оформления декларации. Доверившись собеседникам, он согласился выполнить их требования.

После обеда 29 декабря пожилой человек обратился с заявлением в отделение полиции, сообщив, что накануне передал неизвестному 2 124 472 рубля. Получателем денежных средств оказался молодой человек 19-ти лет. Правоохранители быстро установили его личность и 14 января задержали предполагаемого участника мошеннической схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью