Пенсионер с проспекта Непокорённых клюнул на развод: минус 2 млн рублей

В Калининском районе Санкт-Петербурга в конце декабря пенсионер стал жертвой обмана и потерял крупную сумму денег. Мужчине, которому 72 года, неоднократно звонили незнакомцы и убеждали передать наличные через курьера под предлогом оформления декларации. Доверившись собеседникам, он согласился выполнить их требования.
После обеда 29 декабря пожилой человек обратился с заявлением в отделение полиции, сообщив, что накануне передал неизвестному 2 124 472 рубля. Получателем денежных средств оказался молодой человек 19-ти лет. Правоохранители быстро установили его личность и 14 января задержали предполагаемого участника мошеннической схемы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».