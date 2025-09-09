От ЖКХ до «ручного труда»: где пенсионеры находят призвание в самозанятости

В отличие от официального трудоустройства, самозанятый пенсионер юридически остается “неработающим”.
Это позволяет ему легально получать дополнительный доход, будь то консультации, ремонт, сдача недвижимости или применение уникальных знаний.
Простота регистрации и учета
Процесс получения статуса самозанятого упрощен: достаточно паспорта и мобильного приложения “Мой налог” или портала Госуслуг.
Как пишет RG, регистрация занимает несколько минут. Учет доходов и перечисление налога происходят автоматически.
Повышение экономической активности
Самозанятость способствует не только увеличению доходов пенсионеров, но и их вовлеченности в экономическую жизнь.