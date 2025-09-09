Городовой / Общество / От ЖКХ до «ручного труда»: где пенсионеры находят призвание в самозанятости
От ЖКХ до «ручного труда»: где пенсионеры находят призвание в самозанятости

Опубликовано: 9 сентября 2025 14:02
пенсионеры
От ЖКХ до «ручного труда»: где пенсионеры находят призвание в самозанятости
globallookpress/Alexander Legky

Пенсионеры получили возможность зарабатывать, не рискуя потерей выплат. Специальный налоговый режим самозанятости позволяет им совмещать получение пенсии с профессиональной деятельностью, сохраняя все социальные гарантии.

В отличие от официального трудоустройства, самозанятый пенсионер юридически остается “неработающим”.

Это позволяет ему легально получать дополнительный доход, будь то консультации, ремонт, сдача недвижимости или применение уникальных знаний.

Простота регистрации и учета

Процесс получения статуса самозанятого упрощен: достаточно паспорта и мобильного приложения “Мой налог” или портала Госуслуг.

Как пишет RG, регистрация занимает несколько минут. Учет доходов и перечисление налога происходят автоматически.

Повышение экономической активности

Самозанятость способствует не только увеличению доходов пенсионеров, но и их вовлеченности в экономическую жизнь.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
