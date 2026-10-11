Пенсия после 80 лет вырастет вдвое: кому и какую доплату автоматически начислят в 2026 году

Какие еще льготы и выплаты положены после 80 лет

Когда пенсионеру стукнуло 80, его страховая пенсия ощутимо подрастает — фиксированную часть удваивают. Но подвох в деталях: прибавка светит не каждому. Коротко и без лишней воды — что важно знать.

Кому дадут удвоение

Право на доплату есть только у получателей страховой пенсии по старости. Тем, кто на социальной, военной пенсии или пенсии по потере кормильца, удвоения не положено. Отдельно — про инвалидов I группы: им фиксированную выплату увеличивают вдвое сразу из‑за статуса, поэтому после 80 лет второй раз её не пересчитывают.

Сколько выйдет в 2026 году

Фиксированная выплата — 9 584,69 рубля. После 80 лет она становится 19 169,38 рубля. Итоговая сумма складывается из страховой части (баллы × стоимость коэффициента) плюс удвоенная фиксированная выплата, сообщает источник.

Нужно ли оформлять

Обычно ничего делать не нужно: СФР всё пересчитывает автоматически в день 80‑летия, а повышенную сумму платят со следующего месяца — с учётом дней после дня рождения.

Когда стоит проверить ситуацию:

через месяц прибавки нет;

в данных есть неточности;

сменили место жительства, а сведения ещё не обновились.

Проверить начисления можно на «Госуслугах», а при проблемах — обратиться в СФР или МФЦ.

Что ещё положено

Помимо удвоенной выплаты, доступны: надбавка за уход (назначается автоматически), доплата за северный стаж, социальная доплата до прожиточного минимума, освобождение от взносов на капремонт и региональные льготы — например, на проезд или медобслуживание.

Вывод

Удвоение фиксированной выплаты после 80 лет — автоматическое, но действует только для получателей страховой пенсии. Если деньги не пришли — сначала сверьте данные на «Госуслугах», затем обратитесь в СФР.

Мнение россиян

«У нас не про то, чтобы пенсия полностью заменяла зарплату, а про точечную поддержку: исполнилось 80 — государство подтягивает фиксированную часть. Схема простая: возраст есть — доплата идёт. Не шикарно, зато прозрачно», — поделилась пенсионерка из Твери. «Для семьи эта прибавка — ощутимая опора. На неё реально закрыть часть бытовых расходов, особенно когда здоровье уже не позволяет подрабатывать. Главное, чтобы перерасчёт прошёл без проволочек», — отметил житель Екатеринбурга, помогающий бабушке с оформлением выплат. «Мне кажется, важнее не только размер доплаты, а то, что её не надо выбивать: система сама всё считает. Для пожилого человека это огромное облегчение — не бегать по инстанциям ради положенного», — рассказала жительница Казани, курирующая вопросы соцподдержки в местном совете ветеранов.

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