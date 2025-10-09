Пенсия страховая и социальная: в чем разница и кому они положены

Коротко о сути
- Страховая пенсия — выплата за годы работы с уплаченными страховыми взносами. Право и порядок определяет закон № 400-ФЗ; администрирует Социальный фонд России (СФР).
- Социальная пенсия — выплата из федерального бюджета для нетрудоспособных граждан и для тех, кто не набрал требований по стажу/баллам на страховую пенсию; порядок — закон № 166-ФЗ.
Кто получает и при каких условиях
Страховая пенсия по старости
Страховая пенсия — это основной вид пенсии в России. Её получают те, кто работал официально и за кого работодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд (теперь — Социальный фонд России, СФР). Эти взносы превращаются в пенсионные баллы (ИПК). Чем дольше человек работает и чем выше его белая зарплата, тем больше баллов он накопит. Когда приходит пенсионный возраст, сумма пенсии считается по формуле:
Пенсия = фиксированная выплата + (баллы × стоимость одного балла)
В 2025 году один пенсионный балл стоит около 133 рублей.
Фиксированная часть — примерно 8 300 рублей, но может быть выше для северян, инвалидов, ветеранов и других льготных категорий.
Что нужно к моменту выхода:
- Минимальный страховой стаж — 15 лет.
- Минимальная сумма пенсионных коэффициентов (ИПК) — 30 (требование действует с 2025 года).
Эти параметры закреплены в правилах СФР и вытекают из 400-ФЗ.
Возраст. В России идёт переход к возрасту 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028 году. На Госуслугах есть официальная памятка с этапами этого графика и промежуточными возрастами.
Социальная пенсия по старости
Социальная пенсия назначается тем, кто не заработал право на страховую — например, у кого мало официального стажа, не хватило баллов или человек вообще не работал. Её выплачивает государство из федерального бюджета, а не из страховых взносов.
Социальная пенсия положена тем, кто достиг установленного возраста, но не выполнил требования к стажу/баллам для страховой пенсии. Возраст — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин (есть тонкости переходного периода в прошлые годы, но общий ориентир таков). Основание — ст. 11 закона № 166-ФЗ.
Кроме «старости», социальная пенсия предусмотрена и для других категорий нетрудоспособных (например, людям с инвалидностью и детям-инвалидам) — состав получателей также определён ст. 11 закона № 166-ФЗ.
Деньги: из чего складываются и откуда берутся
- Страховая пенсия = фиксированная выплата + (ИПК × стоимость пенсионного балла). Баллы формируются за счёт страховых взносов в систему ОПС. Порядок описан у СФР.
- Социальная пенсия назначается в фиксированных размерах и финансируется из федерального бюджета по правилам 166-ФЗ.
Если общая сумма пенсии и других регулярных выплат у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, СФР устанавливает социальную доплату (федеральную или региональную, в зависимости от уровня ПМП). Это прописано на официальной странице СФР.
Как понять, какая пенсия будет у вас
- Проверьте стаж и баллы (ИПК) в личном кабинете на Госуслугах/СФР. Если к нужному возрасту есть 15 лет стажа и 30 баллов, речь идёт о страховой пенсии.
- Оцените возрастной критерий по официальной памятке (переходный график до 2028 года).
- Если стажа/баллов не хватает, ориентир — социальная пенсия по старости (65/70), либо иные социальные пенсии из перечня 166-ФЗ (например, по инвалидности).
Частые жизненные ситуации
- Человек работал «в белую», но немного: стажа 12 лет, баллов меньше 30.
Право на страховую пенсию по старости не возникнет — потребуется либо наработать недостающее, либо ждать социальной пенсии по возрасту. Основания: 400-ФЗ (требования) и 166-ФЗ (социальная по старости).
- Пенсионер получает очень маленькую пенсию и живёт один:
Смотрите прожиточный минимум пенсионера в своём регионе. Если ваша общая сумма выплат ниже ПМП, оформляйте социальную доплату через СФР/МФЦ/Госуслуги.
- Есть особые основания для досрочного выхода (вредные условия труда, северный стаж, длительный стаж 42/37 лет и др.):
Эти основания относятся к страховой пенсии. Конкретные критерии и подтверждающие документы — в разделах СФР.
Что делать, если пенсия маленькая
Если общая сумма вашей пенсии и других выплат меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в вашем регионе, Социальный фонд назначит социальную доплату. Это делается автоматически — или по заявлению, если вы работаете.
Доплата поднимает пенсию до уровня прожиточного минимума, установленного в вашем регионе.
Что подать и куда обратиться
- Страховая пенсия: заявление в СФР (через клиентскую службу, МФЦ или Госуслуги), паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки о стаже/заработке, подтверждения льготного стажа — если есть. Описание вида и порядка — на официальной странице СФР.
- Социальная пенсия: заявление в СФР/МФЦ/Госуслугах, паспорт/СНИЛС, документы о нетрудоспособности/возрасте и основаниях из ст. 11 закона № 166-ФЗ (для «старости» — достижение 65/70; для других категорий — соответствующие подтверждения).
- Социальная доплата до ПМП: заявление в СФР, подтверждения уровня дохода; порядок — на странице СФР.
Короткая памятка-сравнение
- Основание
— Страховая: стаж + баллы (ИПК) по 400-ФЗ.
— Социальная: статус нетрудоспособности/возраст из 166-ФЗ.
- Источник денег
— Страховая: система ОПС (страховые взносы).
— Социальная: федеральный бюджет.
- Возрастной ориентир (по старости)
— Страховая: по графику реформы, к 2028 году — 60/65.
— Социальная: 65 (женщины) / 70 (мужчины).
- Гарантия «не ниже прожиточного минимума пенсионера»
— Для неработающих пенсионеров — через федеральную/региональную социальную доплату.