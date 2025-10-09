Пенсия страховая и социальная: в чем разница и кому они положены

В разговорах часто звучат два термина — страховая пенсия и социальная пенсия. Оба вида — государственные ежемесячные выплаты, но устроены они по-разному и назначаются по разным правилам. Разобраться важно заранее: это помогает понять, когда наступает право на пенсию, какие документы готовить и на какой порядок суммы ориентироваться.

Коротко о сути

Страховая пенсия — выплата за годы работы с уплаченными страховыми взносами. Право и порядок определяет закон № 400-ФЗ; администрирует Социальный фонд России (СФР).

Социальная пенсия — выплата из федерального бюджета для нетрудоспособных граждан и для тех, кто не набрал требований по стажу/баллам на страховую пенсию; порядок — закон № 166-ФЗ.

Кто получает и при каких условиях

Страховая пенсия по старости

Страховая пенсия — это основной вид пенсии в России. Её получают те, кто работал официально и за кого работодатели платили страховые взносы в Пенсионный фонд (теперь — Социальный фонд России, СФР). Эти взносы превращаются в пенсионные баллы (ИПК). Чем дольше человек работает и чем выше его белая зарплата, тем больше баллов он накопит. Когда приходит пенсионный возраст, сумма пенсии считается по формуле:

Пенсия = фиксированная выплата + (баллы × стоимость одного балла)

В 2025 году один пенсионный балл стоит около 133 рублей.

Фиксированная часть — примерно 8 300 рублей, но может быть выше для северян, инвалидов, ветеранов и других льготных категорий.

Что нужно к моменту выхода:

Минимальный страховой стаж — 15 лет. Минимальная сумма пенсионных коэффициентов (ИПК) — 30 (требование действует с 2025 года).

Эти параметры закреплены в правилах СФР и вытекают из 400-ФЗ.

Возраст. В России идёт переход к возрасту 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2028 году. На Госуслугах есть официальная памятка с этапами этого графика и промежуточными возрастами.

Социальная пенсия по старости

Социальная пенсия назначается тем, кто не заработал право на страховую — например, у кого мало официального стажа, не хватило баллов или человек вообще не работал. Её выплачивает государство из федерального бюджета, а не из страховых взносов.

Социальная пенсия положена тем, кто достиг установленного возраста, но не выполнил требования к стажу/баллам для страховой пенсии. Возраст — 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин (есть тонкости переходного периода в прошлые годы, но общий ориентир таков). Основание — ст. 11 закона № 166-ФЗ.

Кроме «старости», социальная пенсия предусмотрена и для других категорий нетрудоспособных (например, людям с инвалидностью и детям-инвалидам) — состав получателей также определён ст. 11 закона № 166-ФЗ.

Деньги: из чего складываются и откуда берутся

Страховая пенсия = фиксированная выплата + (ИПК × стоимость пенсионного балла). Баллы формируются за счёт страховых взносов в систему ОПС. Порядок описан у СФР.

Социальная пенсия назначается в фиксированных размерах и финансируется из федерального бюджета по правилам 166-ФЗ.

Если общая сумма пенсии и других регулярных выплат у неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, СФР устанавливает социальную доплату (федеральную или региональную, в зависимости от уровня ПМП). Это прописано на официальной странице СФР.

Как понять, какая пенсия будет у вас

Проверьте стаж и баллы (ИПК) в личном кабинете на Госуслугах/СФР. Если к нужному возрасту есть 15 лет стажа и 30 баллов, речь идёт о страховой пенсии. Оцените возрастной критерий по официальной памятке (переходный график до 2028 года). Если стажа/баллов не хватает, ориентир — социальная пенсия по старости (65/70), либо иные социальные пенсии из перечня 166-ФЗ (например, по инвалидности).

Частые жизненные ситуации

Человек работал «в белую», но немного : стажа 12 лет, баллов меньше 30.

Право на страховую пенсию по старости не возникнет — потребуется либо наработать недостающее, либо ждать социальной пенсии по возрасту. Основания: 400-ФЗ (требования) и 166-ФЗ (социальная по старости).

Пенсионер получает очень маленькую пенсию и живёт один :

Смотрите прожиточный минимум пенсионера в своём регионе. Если ваша общая сумма выплат ниже ПМП, оформляйте социальную доплату через СФР/МФЦ/Госуслуги.

Есть особые основания для досрочного выхода (вредные условия труда, северный стаж, длительный стаж 42/37 лет и др.):

Эти основания относятся к страховой пенсии. Конкретные критерии и подтверждающие документы — в разделах СФР.

Что делать, если пенсия маленькая

Если общая сумма вашей пенсии и других выплат меньше прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в вашем регионе, Социальный фонд назначит социальную доплату. Это делается автоматически — или по заявлению, если вы работаете.

Доплата поднимает пенсию до уровня прожиточного минимума, установленного в вашем регионе.

Что подать и куда обратиться

Страховая пенсия : заявление в СФР (через клиентскую службу, МФЦ или Госуслуги), паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки о стаже/заработке, подтверждения льготного стажа — если есть. Описание вида и порядка — на официальной странице СФР.

: заявление в СФР (через клиентскую службу, МФЦ или Госуслуги), паспорт, СНИЛС, трудовая книжка и справки о стаже/заработке, подтверждения льготного стажа — если есть. Описание вида и порядка — на официальной странице СФР. Социальная пенсия : заявление в СФР/МФЦ/Госуслугах, паспорт/СНИЛС, документы о нетрудоспособности/возрасте и основаниях из ст. 11 закона № 166-ФЗ (для «старости» — достижение 65/70; для других категорий — соответствующие подтверждения).

: заявление в СФР/МФЦ/Госуслугах, паспорт/СНИЛС, документы о нетрудоспособности/возрасте и основаниях из ст. 11 закона № 166-ФЗ (для «старости» — достижение 65/70; для других категорий — соответствующие подтверждения). Социальная доплата до ПМП: заявление в СФР, подтверждения уровня дохода; порядок — на странице СФР.

