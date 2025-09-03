Без визы и за 65 тысяч рублей: как бюжетно провести отпуск в Китае

Теперь поездка в Китай станет значительно проще и быстрее.

Когда начинаешь задумываться о путешествии в Китай, первым делом хочется понять, во сколько обойдется такой отдых.

Бытует мнение, что поездка в Поднебесную — это дорого, что-то вроде недельного отпуска в Турции или Египте. Но, если открыть сайты с авиабилетами, понимаешь — это всего лишь миф.

Прямых рейсов из России в Пекин очень много, пусть и не всегда из крупных хабов, но скидки и промоакции часто снижают цены.

Так что билеты не космические. Можно уложиться в 30 тысяч рублей за перелет туда и обратно, и это уже супербюджетно для дальних стран.

Где жить в Китае?

Когда смотришь отели, можно найти классные варианты. Например, российская путешественница отдала за 11 ночей порядка 36 тысяч рублей.

Это не хостелы, а вполне нормальные номера без излишеств и, как правило, без завтрака (за него доплата отдельно).

Как съездить в Пекин за 65 тысяч рублей

Для тех, кто хочет посмотреть только столицу, есть свежий пример бюджетной поездки. Девушка побывала в Пекине и уложилась в 65 тысяч рублей — почти в несколько раз дешевле многих туров.

Самой большой статьей расходов стало проживание — около 4500 рублей за ночь в хорошем отеле рядом с метро.

На развлечения и экскурсии (Запретный город, Великая стена, гастрономический тур) потратила всего 11 000 рублей.

На еду она тратила около 1300 рублей в день, что позволяет комфортно и вкусно питаться.

Это отличный пример, что самостоятельное путешествие в Китай может быть реально доступным и насыщенным событиями.

Еда в Китае: вкусно и недорого

Вот где Китай удивляет особенно! Китайская уличная еда — это отдельная песня. В дешевых кафе и забегаловках супы с лапшой, мясо и овощи стоят от 25 до 35 юаней (около 320-450 рублей) за неплохую порцию.

Дорогие рестораны часто готовят чрезмерно жирные и специями насыщенные блюда, что не всегда подходит европейскому вкусу. Поэтому лучше выбирать простую, проверенную уличную еду, которая и бюджетнее, и вкуснее.

Транспорт в городах: удобно и бюджетно

В Пекине и Шанхае замечательно развит метро и автобусная сеть — удобно и быстро добираться куда угодно.

Стоимость проезда в метро и автобусе варьируется от 2 до 5 юаней (примерно 26-63 рубля) за поездку. За две недели на общественный транспорт можно потратить около 3200 рублей вместе с трансфером до/от аэропорта.

Такси вызывается через мобильные приложения, но требует китайской банковской карты, поэтому для туристов это не самый простой вариант.

Без виз в Китай

А с 15 сентября 2025 года Китай вводит пробный безвизовый режим для граждан России. Теперь для въезда понадобится только действующий заграничный паспорт, а виза не нужна на срок до 30 дней.

Безвизовый режим рассчитан на туристические, деловые, экскурсионные поездки, а также визиты к родственникам и друзьям.

Этот режим будет действовать год, до 14 сентября 2026 года, после чего решат, продлевать ли его, пишет РБК.

Цены актуальны на момент публикации материала.