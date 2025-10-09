Перерасчёт пенсий за детей, рождённых до 1990 года: как получить доплату и кому она положена

Многие пенсионеры даже не подозревают, что им может полагаться доплата за детей, рождённых до 1990 года.

Эта возможность появилась благодаря правилам перерасчёта пенсий: теперь государство учитывает не только трудовой стаж, но и годы, проведённые в заботе о ребёнке. Для тех, кто в советские годы оставался дома с малышом и не мог работать, это важное признание — ведь эти годы были тоже работой, только не на производстве, а в семье. Такой перерасчёт может заметно увеличить размер пенсии, особенно если детей было несколько.

Ниже рассмотрим, кому положена доплата, как она считается и что нужно сделать, чтобы её получить.

Что это за доплата

Если у женщины (или мужчины, если он ухаживал за ребёнком) есть дети, рождённые до 1990 года, можно получить перерасчёт пенсии.

Этот перерасчёт нужен, чтобы учесть время, когда человек сидел с ребёнком до 1,5 лет, — раньше это время часто не входило в стаж и не влияло на размер пенсии. Сейчас его можно включить и добавить пенсионные баллы.

Кому положена доплата

Перерасчёт могут сделать:

Пенсионерам, которым пенсия назначена до 2015 года.

До 2015 года пенсии считались по старым правилам. После перехода на «балльную» систему часть людей получила меньше, чем могли бы, если бы засчитали время ухода за детьми. Тем, у кого есть дети (рождённые до 1990 года), и кто в это время не работал или был в декрете. Тем, у кого при назначении пенсии этот период не учитывался.

Если ПФР не включил декретные годы в стаж или учёл их невыгодно, можно подать заявление на перерасчёт.

За какие периоды засчитывают

Учитывают по 1,5 года за каждого ребёнка.

Максимум — до 6 лет в общей сложности (например, если 4 ребёнка, то 4 × 1,5 года = 6 лет).

Сколько добавят

Добавка идёт не фиксированной суммой, а через пенсионные баллы:

за первого ребёнка — 1,8 балла за год;

— 1,8 балла за год; за второго — 3,6 балла за год;

— 3,6 балла за год; за третьего и следующих — 5,4 балла за год.

Каждый балл умножается на стоимость (в 2025 году около 133 рублей).

Например: 5,4 балла × 133 ₽ ≈ 718 ₽ за год ухода.

Если было 2 ребёнка и мама сидела с ними 3 года — это может добавить около 2 000 ₽ к пенсии, иногда больше.

Что нужно сделать

Прийти в Социальный фонд России (бывший Пенсионный фонд). Подать заявление на перерасчёт пенсии за периоды ухода за детьми. Принести: паспорт,

свидетельства о рождении детей,

трудовую книжку (чтобы подтвердить, что в это время не работали).

Можно также подать заявление через портал Госуслуг или в МФЦ.

Важно