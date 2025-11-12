Городовой / Город / Отправил сам себе и уже под подозрением: крупные переводы по СБП внесут в признаки мошенничества
«Я свой» на груди: как значки служили визитной карточкой и пропуском в советском обществе
Пятилетний ремонтный марафон в метро Петербурга: какие станции закроют после «Озерков»
Император приказал! Этот мост в Петербурге построили только для него — вы не поверите, зачем
Почему на Охтинском мысу до сих пор — забор: петербургская битва, которой уже 800 лет
Замок на семейную корзину: в России хотят узаконить право мужей и жен ограничивать покупки в интернете
Отправил сам себе и уже под подозрением: крупные переводы по СБП внесут в признаки мошенничества

Опубликовано: 12 ноября 2025 07:30
Отправил сам себе и уже под подозрением: крупные переводы по СБП внесут в признаки мошенничества
Отправил сам себе и уже под подозрением: крупные переводы по СБП внесут в признаки мошенничества
Городовой ру

Мошенники стали чаще уговаривать россиян перевести все свои сбережения на один банковский счёт, увеличивая риск их кражи.

Банк России намерен считать мошенничеством крупные переводы самому себе через Систему быстрых платежей. Об этом сообщил руководитель департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

Причиной стали участившиеся случаи, когда мошенники уговаривают людей перечислять все средства на один свой счет.

По словам Уварова, преступникам проще завладеть средствами, если они собираются на одном счете, особенно если злоумышленники получили к нему доступ. Директор департамента отмечает:

«Крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков»

— уточнил он.

Банки будут обращать внимание на такие ситуации, если клиент в тот же день попробует переслать деньги другому лицу, которому не отправлял средства последние полгода.

Это позволит оперативнее выявлять новые мошеннические схемы и предотвращать хищения.

Количество критериев подозрительных операций увеличилось, напомнил Уваров.

«Мы решили дополнить существующие критерии новыми признаками. Часть из них аналогична тем, что уже внедрены с сентября для борьбы с мошенничеством при снятии наличных в банкоматах»

— пояснил представитель Банка России.

В ближайшее время Центробанк обнародует приказ, где перечислит новые признаки мошенничества при переводах.

С 1 сентября кредитные организации уже обязаны проверять, не осуществляет ли клиент снятие наличных под чужим влиянием, а также не совершает ли операции посторонний человек от его имени.

Ранее сообщалось, что Центробанк обращал внимание на возможные опасности, связанные с запретом микрофинансовых займов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
