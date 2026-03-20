Первый кузов Jeland сварен в Петербурге: на бывшем заводе GM стартует новая российская марка

На петербургском автозаводе холдинга АГР в Шушарах, бывшем предприятии General Motors, который полностью прошел техническое переоснащение, сварен первый кузов автомобиля нового российского бренда Jeland. Об этом сообщила пресс‑служба компании 20 марта.
Что изменилось на заводе
Согласно данным компании, цех сварки фактически создали заново. На площадку завезли и разгрузили около 600 контейнеров с оборудованием, а в сварочном производстве установили 120 промышленных роботов.
Цех оснастили современными автоматизированными системами, в работе используют пять типов герметиков разного назначения, а контроль качества выполняет система машинного зрения.
Возможности производства
Производственный участок рассчитан на изготовление четырех моделей кузова, каждая из которых допускает несколько вариантов исполнения: с обычной или панорамной крышей, с передним или полным приводом. Всего линия способна выпускать до 12 различных модификаций кузова.
О бренде Jeland
Бренд Jeland был разработан холдингом «АГР Холдинг» совместно с китайской компанией Defetoo, его анонс прошёл 3 февраля. Пуск производства автомобилей Jeland планируется во второй половине 2026 года.