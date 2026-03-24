Первый в России: петербургский веганский кофе получил сертификат Роскачества

Опубликовано: 24 марта 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Продукция подтвердила соответствие ГОСТу.

Петербургский производитель стал первым в России, кто получил сертификат на веганский кофе, сообщают в РИА Новости. Сертификат выдал Роскачеством, что подтверждает соответствие продукции ГОСТу.​

«Роскачество - Веган» выдал документ компании ООО «Торгово-Управляющая Компания» за сублимированный кофе, растворимый кофе и смеси для напитков, цитирует агентство представителей ведомства.​

Обладатель сертификата может использовать специальный знак для маркировки растительной продукции. В России уже сертифицировано более 100 подобных продуктов.

Автор:
Юлия Аликова
