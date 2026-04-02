Первый в России «рой ИИ»: беспилотники «захватят» багаж в Пулково

Опубликовано: 2 апреля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Первый в России «рой ИИ»: беспилотники «захватят» багаж в Пулково
Первый в России «рой ИИ»: беспилотники «захватят» багаж в Пулково
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Роботы смогут общаться между собой на языке алгоритмов.

К концу 2026 года в аэропорту Пулково полностью запустят флот беспилотных багажных тягачей, управляемых нейросетями.

Эти машины не только будут двигаться по маршруту, но и взаимодействовать между собой в реальном времени, обмениваясь данными о пути, определяя приоритет и корректируя логистику в зависимости от обстановки на перроне, сообщается в совместном заявлении оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» и разработчика ИИ-робототехники «Когнитив Пилот».

Это станет первым в России опытом применения «роевого» искусственного интеллекта для промышленного наземного транспорта в гражданской авиации; тягачи оснащены четырьмя камерами, лидарами и радарами.

«Роботы смогут общаться между собой на языке алгоритмов: уступать дорогу, синхронизировать движение и принимать решения в сложных метеоусловиях Северной столицы.

Мы гордимся, что именно "Пулково" станет первым аэропортом в России, где беспилотная наземная техника выйдет на такой высокий уровень автономности», — передает слова гендиректора «Когнитив Пилот» Ольги Усковой "ДП".

ИИ интегрируют в общую систему аэропорта, связав технику, сотрудников и биометрию — это элемент стратегии развития Пулково, отметил гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» Леонид Сергеев на Международном транспортном форуме в Санкт-Петербурге.

Тестирование беспилотных тягачей в аэропорту ведется с конца 2025 года.

