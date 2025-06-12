Их в Петербурге больше: в чем Северная столица обошла Нью-Йорк

Не просто цифры, а свидетельство особого отношения к времени и городскому пространству.

В Петербурге, оказывается, больше уличных часов, чем в Нью-Йорке! Согласно подсчетам «Делового Петербурга», на сегодняшний день на карте Openstreetmap.org в Северной столице отмечено около 160 уличных часов.

Это существенно больше, чем в Нью-Йорке (там их около 50 штук), но примерно вдвое меньше, чем в Париже, и на 36% меньше по сравнению с Москвой.

Учет и содержание: что говорит официальный перечень?

Между тем в адресном перечне комитета по благоустройству Петербурга, где указаны часы, подлежащие содержанию в 2025 году, часть из них расположена рядом друг с другом в пределах одного городского объекта (например, вокзала).

В свою очередь, президент Фонда городского самоуправления «1870» Кирилл Страхов подчеркивает, что, хотя уличные часы утратили свою утилитарную функцию, им удалось сохранить символическое значение. Кроме того, они по-прежнему организуют пространство.

Часы стали элементом городского дизайна.

Стоимость и хранение: сколько стоят часы и что с ними происходит?

По данным петербургского реестра городского имущества, на балансе города находится около 240 уличных часов. Общая остаточная стоимость городских часов превышает 24,2 млн рублей.

При этом не все из них расположены на своих местах: около 20 часов демонтированы и находятся на временном складском хранении на Витебском проспекте. Некоторые часы в последние годы перемещали с места на место.

В адресной программе городского комитета по благоустройству (имеется в виду адресный перечень часов, подлежащих содержанию в 2025 году) 215 часов, однако часть из них расположена рядом друг с другом в пределах одного городского объекта (например, на одном вокзале может быть сразу несколько часов).

Содержанием часов занимается комитет по благоустройству.

Происхождение часов: бюджет города и подарок Швейцарии

Всего за счёт бюджета Петербурга были установлены 134 экземпляра. Они датируются 2003–2007 годами. Еще 80 штук — подарок Швейцарской конфедерации к 300–летию Петербурга в 2003 году.

Больше всего часов из адресной программы установлено в центральных районах города: 41 штука в Центральном районе, 25 — в Адмиралтейском, 20 — в Петроградском, 19 — в Василеостровском.

В Красногвардейском районе часов вроде бы тоже много, 25 экземпляров, но 21 из них — на Ладожском вокзале. На окраинах города часов на балансе Петербурга мало. В Приморском и Красносельском районах их по две штуки, а в Курортном, Петродворцовом, Колпинском и Пушкинском районах часов на обслуживании комитета по благоустройству не значится вовсе.

Район Количество часов Центральный 41 Адмиралтейский 25 Петроградский 20 Василеостровский 19 Красногвардейский 25 (21 на Ладожском вокзале) Приморский 2 Красносельский 2 Курортный, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский 0

Солнечные часы: альтернативный способ измерения времени

В Петербурге есть не менее полутора десятков солнечных часов. Среди них есть как исторические (часы солнечные на пьедестале в Петергофе, верстовой столб с солнечными часами в Пушкине — и те и другие охраняются как объекты наследия), так и современные.

Например, установленные в середине 2000–х годов большие, даже огромные солнечные часы возле музея в Кронштадте.

Уличные часы — часть истории и символ Петербурга

Уличные часы — это не просто устройства для определения времени, а важная часть истории и культуры Петербурга. Они украшают улицы, создают особую атмосферу и напоминают о течении времени. И тот факт, что их в Петербурге больше, чем в Нью-Йорке, делает город еще более уникальным и привлекательным.