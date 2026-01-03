Петербург дождётся солнца — и расплатится лютым морозом к концу первой недели января

В Санкт-Петербурге продолжается аномально тёплая для сезона погода. Уже через несколько дней горожан ожидает солнечный период, однако вскоре вновь установятся сильные морозы, когда температура воздуха опустится до –18 градусов. Таким прогнозом поделился Александр Колесов, главный синоптик города, опубликовав информацию в своём блоге в социальной сети.
В субботу, 3 января, осадки в виде снега сохраняются, но ветер практически стихает, что способствует небольшому повышению температуры — термометры покажут примерно –4…–5 градусов. Колесов добавил, что снег закончится к 5 января, и в этот день появятся долгожданные солнечные лучи. По словам метеоролога, после этого потепления в ночь на 6 января возможен внезапный спад температуры.
Ожидается, что ночью столбики термометров опустятся до –16…–18 градусов. В некоторых районах Ленинградской области морозы впервые за зиму усилятся до –25 градусов.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».