Петербург дождётся солнца — и расплатится лютым морозом к концу первой недели января
Петербург дождётся солнца — и расплатится лютым морозом к концу первой недели января

Опубликовано: 3 января 2026 15:57
globallookpress.com
Петербург дождётся солнца — и расплатится лютым морозом к концу первой недели января
Синоптик Александр Колесов сообщил, что в Санкт-Петербурге в ночь на 6 января ожидается возвращение сильных морозов.

В Санкт-Петербурге продолжается аномально тёплая для сезона погода. Уже через несколько дней горожан ожидает солнечный период, однако вскоре вновь установятся сильные морозы, когда температура воздуха опустится до –18 градусов. Таким прогнозом поделился Александр Колесов, главный синоптик города, опубликовав информацию в своём блоге в социальной сети.

В субботу, 3 января, осадки в виде снега сохраняются, но ветер практически стихает, что способствует небольшому повышению температуры — термометры покажут примерно –4…–5 градусов. Колесов добавил, что снег закончится к 5 января, и в этот день появятся долгожданные солнечные лучи. По словам метеоролога, после этого потепления в ночь на 6 января возможен внезапный спад температуры.

Ожидается, что ночью столбики термометров опустятся до –16…–18 градусов. В некоторых районах Ленинградской области морозы впервые за зиму усилятся до –25 градусов.

Юлия Аликова
