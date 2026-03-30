Петербург готовит революцию на воде: Минкин обещает «зелёный» транспорт любой ценой

В Санкт-Петербурге планируют ужесточить стандарты для пассажирских судов. Эти изменения входят в реформу водного транспорта, по информации комитета по транспорту, сообщает 78.ru.
Судна не должны быть старше 15 лет, а большинство из флота обязано оснащаться электро- или гибридными моторами.
Текущая ситуация
Сейчас в городе работают 678 лицензированных пассажирских судов, все они оснащены двигателями внутреннего сгорания, а некоторые превышают 30-летний возраст. Это приводит к повышенному шуму и выбросам вредных веществ.
Председатель комитета Денис Минкин заявил, что стратегия развития водного транспорта будет внедрена независимо от мнений бизнеса.
Он подчеркнул накопившиеся проблемы, включая раздробленную причальную сеть — около 90% причалов в частном владении — и отсутствие единого оператора.