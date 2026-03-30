Петербург готовит революцию на воде: Минкин обещает «зелёный» транспорт любой ценой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург готовит революцию на воде: Минкин обещает «зелёный» транспорт любой ценой

Опубликовано: 30 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Северной столице на данный момент эксплуатируется 678 судов с лицензией на перевозку пассажиров.

В Санкт-Петербурге планируют ужесточить стандарты для пассажирских судов. Эти изменения входят в реформу водного транспорта, по информации комитета по транспорту, сообщает 78.ru.

Судна не должны быть старше 15 лет, а большинство из флота обязано оснащаться электро- или гибридными моторами.

Текущая ситуация

Сейчас в городе работают 678 лицензированных пассажирских судов, все они оснащены двигателями внутреннего сгорания, а некоторые превышают 30-летний возраст. Это приводит к повышенному шуму и выбросам вредных веществ.

Председатель комитета Денис Минкин заявил, что стратегия развития водного транспорта будет внедрена независимо от мнений бизнеса.

Он подчеркнул накопившиеся проблемы, включая раздробленную причальную сеть — около 90% причалов в частном владении — и отсутствие единого оператора.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью