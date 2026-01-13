Петербург и Ленинград: почему область сохранила имя палача, а город его отверг?

Существует в российской топонимике явление, вызывающее неизменный интерес и споры — это различие в наименованиях города и его административного окружения.

Санкт-Петербург вернул себе историческое имя в 1991 году, однако область, окружающая мегаполис, до сих пор носит советское обозначение — Ленинградская.

Вопрос о причинах сохранения этого названия, особенно на фоне отказа от него самого города, вызывает у многих недоумение.

Референдум и кипящие страсти

В 1991 году жители города приняли судьбоносное решение путем референдума, вернув историческое имя. Этот момент был наполнен нешуточными баталиями, отражавшими глубокий раскол мнений.

Одни яростно отстаивали советскую идентичность: “«Мы говорим “да” Ленинграду и “нет” Санкт-Петербургу!»”, в то время как другие настаивали на исторической справедливости: “«Город должен быть назван так, как основатель!»”.

Логично было бы предположить, что переименование города автоматически повлечет за собой смену названия и области. Однако этого не произошло.

Причина кроется в юридическом статусе: область — это отдельный субъект Российской Федерации со своими границами и собственными органами власти.

Бюрократия, кризис и память о подвиге

Самое удивительное заключается в том, что вопрос о переименовании самой области даже не выносился на рассмотрение.

Основным аргументом в пользу сохранения старого названия стала экономическая целесообразность в условиях острейшего кризиса 90-х.

Зачем “тратить миллиарды на документы, таблички и прочее в кризис 90-х?” — такой прагматичный подход возобладал.

Однако не только финансовая сторона играла роль. Название «Ленинград» для области стало неразрывно связано с памятью о Блокаде. Как спорно отмечают некоторые жители, сохранение имени несет в себе глубокий символизм:

«При чем здесь трагедия страшной ленинградской Блокады — она была в Ленинграде — Петербурге, а в Ленинградской области такой жуткой трагедии не было! Также можно переименовать Волгоград в Сталинград, но оставить Волгоградскую область?»

Конечно, с этим сложно согласиться. Ленобласть также переживала страшные времена.

Однако, эта аналогия с другими регионами подчеркивает кажущуюся “несуразицу”, которую, тем не менее, приняли.

Слоистая история региона

Исторический ландшафт Ленинградской области всегда был сложным и многослойным. Она никогда не была однородной. До основания Санкт-Петербурга часть этих земель носила имя Ингерманландия.

После основания столицы, территория стала Петровской губернией. Северные районы долгое время имели финское происхождение и свои названия.

Вместе с тем, нельзя забывать о величайшем подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной войны.

Именно по части территории области проходила Дорога Жизни, и именно здесь произошел прорыв Блокады Ленинграда, а при снятии блокадных оков были заняты Дудергофские высоты.

Именно этот героический след, по мнению наблюдателей, повлиял на решение властей. В итоге, “власти решили оставить последнее советское название, так тесно переплетенное с героическим подвигом Ленинграда”.

