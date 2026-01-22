Петербург меняет профессии: зарплаты заставляют рисковать карьерой

В Санкт-Петербурге сохраняется значительный спрос на рабочих специалистов. За 2025 год эта категория заняла второе место по числу открытых вакансий в городе. На долю таких предложений пришлось 16% всего рынка труда, что составляет свыше 118 тысяч объявлений о найме.

Среди жителей города заметен рост интереса к смене профессионального пути, особенно у людей старшего возраста. Все чаще они выбирают работу на предприятиях и заводах. Горожане старше 40 лет приступают к поиску новой работы активнее, чем прежде.

Опросы показывают, что решение о переменах в трудовой деятельности зависит и от возраста. У людей в возрасте от 18 до 24 лет желание попробовать новый вид деятельности выразили 52% респондентов. В группе 25–34 года этот показатель составил 36%.

Средний возрастной сегмент, куда входят петербуржцы от 35 до 44 лет, рассматривает смену сферы занятости в 33% случаев. Из числа тех, кому 45–54 года, об освоении другой профессии задумываются 31% опрошенных. Столько же — 31% — отмечено и среди желающих сменить профиль среди кандидатов старше 55 лет.

