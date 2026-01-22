Городовой / Город / Петербург меняет профессии: зарплаты заставляют рисковать карьерой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Секрет новогодних застолий: почему россияне скупают сорбенты, как горячие пирожки Город
Манник «Солнце» по ливийскому рецепту: простое и традиционное угощение с восточной ноткой Полезное
Сколько районов в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Просыпаешь соль — кидай в черта через плечо: иностранцы думают, что мы маги, и они правы — у нас проверенный инструментарий Общество
Коворкинги Петербурга опустели: почему город творческой свободы стал терять рабочие места? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив Происшествие
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербург меняет профессии: зарплаты заставляют рисковать карьерой

Опубликовано: 22 января 2026 08:53
 Проверено редакцией
Петербург меняет профессии: зарплаты заставляют рисковать карьерой
Петербург меняет профессии: зарплаты заставляют рисковать карьерой
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

В Санкт-Петербурге сохраняется значительный спрос на рабочих специалистов. За 2025 год эта категория заняла второе место по числу открытых вакансий в городе. На долю таких предложений пришлось 16% всего рынка труда, что составляет свыше 118 тысяч объявлений о найме.

Среди жителей города заметен рост интереса к смене профессионального пути, особенно у людей старшего возраста. Все чаще они выбирают работу на предприятиях и заводах. Горожане старше 40 лет приступают к поиску новой работы активнее, чем прежде.

Опросы показывают, что решение о переменах в трудовой деятельности зависит и от возраста. У людей в возрасте от 18 до 24 лет желание попробовать новый вид деятельности выразили 52% респондентов. В группе 25–34 года этот показатель составил 36%.

Средний возрастной сегмент, куда входят петербуржцы от 35 до 44 лет, рассматривает смену сферы занятости в 33% случаев. Из числа тех, кому 45–54 года, об освоении другой профессии задумываются 31% опрошенных. Столько же — 31% — отмечено и среди желающих сменить профиль среди кандидатов старше 55 лет.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью