Петербург на пороге транспортного шока: стоимость проезда пробьет психологический барьер

Петербуржцев ждёт резкий удар по кошельку: в 2026 году разовая поездка в метро может подорожать почти до 100 рублей, обогнав даже московские тарифы. Об этом интернет-порталу «МК» заявил автоэксперт Константин Крохмаль. Повышение затронет и весь наземный транспорт.
Эксперт связывает это с тем, что Петербург становится ключевым туристическим хабом России, и власти ищут способы пополнить бюджет. Но он опасается жёсткой обратной реакции: «Когда несколько месяцев назад резко выросли цены на платные парковки, люди стали саботировать оплату, скручивая номера. В наземном транспорте количество "зайцев" может взлететь до 50–60%».
Крохмаль предлагает альтернативу: внедрить специальные туристические проездные, как в Вене или Китае, и предусмотреть льготы для многодетных семей и социально незащищённых групп. Иначе, по его словам, для семьи из пяти человек одна поездка в одну сторону будет стоить 500 рублей — это неподъёмная сумма для многих.
Эксперт призывает власти искать комплексное решение, а не просто запускать ценовой шок, который ударит и по горожанам, и по репутации города. В противном случае транспортная система может столкнуться с волной неплатежей и социальным напряжением.