Петербург направит 6,7 миллиарда рублей на спасение старины: какие памятники дождутся реставрации?
Петербург направит 6,7 миллиарда рублей на спасение старины: какие памятники дождутся реставрации?

Опубликовано: 31 октября 2025 09:15
Комплексный подход позволит обеспечить эффективную охрану важных архитектурных ценностей.

В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2026–2028 годы на работы по сохранению объектов истории и архитектуры заложено 6,7 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

Город уделяет большое внимание защите и восстановлению культурного наследия, увеличивая выделяемые суммы ежегодно.

Для выполнения задач привлекаются опытные специалисты, обладающие профессиональными навыками в области восстановления памятников.

В ближайшие годы будет завершено восстановление гранитных стен Петропавловской крепости. Параллельно продолжатся работы на фортах Кронштадта.

Также реализуется уникальная для России инициатива по ремонту и обновлению фасадов жилых домов, признанных памятниками культуры.

В число объектов, включённых в программу, вошли 255 зданий и сооружений. Эти меры направлены на сохранение исторического облика города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
