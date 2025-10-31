Петербург направит 6,7 миллиарда рублей на спасение старины: какие памятники дождутся реставрации?

В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2026–2028 годы на работы по сохранению объектов истории и архитектуры заложено 6,7 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.
Город уделяет большое внимание защите и восстановлению культурного наследия, увеличивая выделяемые суммы ежегодно.
Для выполнения задач привлекаются опытные специалисты, обладающие профессиональными навыками в области восстановления памятников.
В ближайшие годы будет завершено восстановление гранитных стен Петропавловской крепости. Параллельно продолжатся работы на фортах Кронштадта.
Также реализуется уникальная для России инициатива по ремонту и обновлению фасадов жилых домов, признанных памятниками культуры.
В число объектов, включённых в программу, вошли 255 зданий и сооружений. Эти меры направлены на сохранение исторического облика города.