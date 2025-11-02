Городовой / Общество / Петербург не станет второй Исландией: улицы и дальше будут без подогрева
Как жили в доходных домах Петербурга: свечи, «ниагарские водопады» и айфоны 20 века
Подвал, о котором не знают даже искусствоведы: в этом жилом доме Петербурга есть свой музей в подвале
«Ваш номер уже в продаже»: вот где мошенники достают телефоны жертв
«Комната, которая видела все»: логика проходных комнат в СССР
«Кладезь витаминов»: как приготовить глинтвейн с облепихой
Петербург не станет второй Исландией: улицы и дальше будут без подогрева

Опубликовано: 2 ноября 2025 17:30
зимняя улица
Фото: Городовой.ру

Разбираемся в особенностях.

Исландия давно сделала зимы комфортнее: в Рейкьявике подогреваются тротуары, парковки и даже дороги. На фоне петербургской наледи идея выглядит как мечта. Но повторить её в Северной столице технически и финансово почти нереально.

Вулканическая страна использует геотермальные источники с температурой до 200 °C — дар природы, который позволяет обогревать километры поверхности почти бесплатно. В Петербурге таких ресурсов нет. Любая система подогрева работала бы от электричества или горячей воды, а значит — обходилась бы в колоссальные суммы. Для города масштаба Петербурга это неподъёмные траты.

Сложный климат добавляет проблем: бесконечные оттепели, влажность и резкие перепады температур превращают улицы в ледяной конструктор. Даже при подогреве вода бы то таяла, то снова замерзала, разрушая покрытие. В Исландии температурные скачки куда слабее — их система работает стабильнее.

Подземное пространство Петербурга — отдельный квест. Под тротуарами проходят коммуникации, которые в любой момент требуют ремонта. Любая попытка внедрить подогрев обернулась бы тотальной перекопкой центра — в городе, где подземный лабиринт и историческая застройка зачастую важнее любой инновации.

Бюджетную часть тоже не обойти. Даже запуск небольших участков стоил бы миллиарды, а обслуживание — ещё больше. Ради омоложённого тротуара платить пришлось бы всем — и явно не символически.

Пока что Петербург остаётся в реальности, где ледяные улицы борются старым набором решений: реагенты, техника, песок и нервы. Исландский сценарий для города просто недостижим — слишком много факторов против.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
